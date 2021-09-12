Юлия Меньшова о визите в больницу к отцу перед его смертью: «Привезла ему уху»

Актриса Юлия Меньшова рассказала, каким был ее последний визит в больницу к отцу за несколько дней до его смерти. Как известно, режиссер Владимир Меньшов не пережил последствий коронавирусной инфекции.

По словам артистки, ей пришлось немало потрудиться, чтобы попасть в палату реанимации к папе. Она долго и настойчиво упрашивала врачей разрешить ей увидеть родителя и поговорить с ним. Как отметила Меньшова, к тому моменту стала уже не «красной» по опасности, а «бордовой». Персонал сдался, но дочь именитого пациента, прежде чем впустить к нему, одели в специальный защитный костюм.

«Меня потрясло, что он меня сразу узнал. Он взял за руку меня. Ему попытались снять маску, и он сказал: „Что ты мне привезла?“ И я очень обрадовалась, потому что если ему интересно, что я ему привезла, то это хороший знак. Я привезла ему уху ростовскую из ресторана», — рассказала актриса в интервью Ирине Шихман.

Меньшова знала, что отец всегда любил вкусно поесть, поэтому и решила удивить именно таким образом. Актриса добавила, что при встрече держала отца за руку, чтобы он почувствовал поддержку, физически ощутил любовь своей семьи.

Но сложнее этого эмоционального момента был другой — когда пришлось рассказывать матери о смерти ее мужа. В тот момент Вера Алентова сама находилась в больнице. В отличие от супруга, артистка смогла побороть коронавирус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции общественности на то, что вдова Владимира Меньшова впервые вышла на сцену через месяц после смерти супруга.