Юлия Меньшова о визите в больницу к отцу перед его смертью: «Привезла ему уху»
Дочь режиссера знала, что он любил вкусно поесть, и хотела порадовать гостинцем.
Фото: РИА Новости / Валерий Левитин
Актриса Юлия Меньшова рассказала, каким был ее последний визит в больницу к отцу за несколько дней до его смерти. Как известно, режиссер Владимир Меньшов не пережил последствий коронавирусной инфекции.
По словам артистки, ей пришлось немало потрудиться, чтобы попасть в палату реанимации к папе. Она долго и настойчиво упрашивала врачей разрешить ей увидеть родителя и поговорить с ним. Как отметила Меньшова, к тому моменту стала уже не «красной» по опасности, а «бордовой». Персонал сдался, но дочь именитого пациента, прежде чем впустить к нему, одели в специальный защитный костюм.
«Меня потрясло, что он меня сразу узнал. Он взял за руку меня. Ему попытались снять маску, и он сказал: „Что ты мне привезла?“ И я очень обрадовалась, потому что если ему интересно, что я ему привезла, то это хороший знак. Я привезла ему уху ростовскую из ресторана», — рассказала актриса в интервью Ирине Шихман.
Меньшова знала, что отец всегда любил вкусно поесть, поэтому и решила удивить именно таким образом. Актриса добавила, что при встрече держала отца за руку, чтобы он почувствовал поддержку, физически ощутил любовь своей семьи.
Но сложнее этого эмоционального момента был другой — когда пришлось рассказывать матери о смерти ее мужа. В тот момент Вера Алентова сама находилась в больнице. В отличие от супруга, артистка смогла побороть коронавирус.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции общественности на то, что вдова Владимира Меньшова впервые вышла на сцену через месяц после смерти супруга.
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