Помолодевший, но больной: у Ефремова в тюрьме начались проблемы со здоровьем

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Виктория Андреева
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На заседании по рассмотрению жалобы на приговор актер показался грустным и уставшим. Адвокаты заявили о плохом самочувствии осужденного.

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда; 5-tv.ru

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После нескольких месяцев тюрьмы Михаил Ефремов сильно изменился. На заседании по рассмотрению апелляции на приговор актер присутствовал дистанционно. Но даже через экран было видно, что он серьезно похудел. Очевидцы говорят, что в связи с этим даже «помолодел лет на десять». Вот только состояние здоровья оставляет желать лучшего.

По словам защитников Ефремова, в тюрьме у него обострилась бронхиальная астма. Выяснилось, что актер неоднократно обращался за медицинской помощью. Кроме того, судимый перенес COVID, в результате чего начались проблемы со слухом. Адвокат Петр Хархорин утверждает, что Михаилу Олеговичу приходится по несколько раз повторять одну и ту же информацию.

«Букет болезней у Михаила Олеговича никуда не делся», — заключил Хархорин, намекнув и на «синдром алкогольной зависимости».

Между тем, несмотря на якобы тяжелое состояние, Ефремов в тюрьме ведет себя довольно спокойно и прилежно, отметили его защитники. Адвокаты считают, что за «безупречное» исполнение всех требований и с учетом всех болезней актеру можно снизить наказание. Юристы представили в суде даже справку Михаила Олеговича, подписанную врачом. Правда, на ней не хватает точной даты.

Сестра осужденного — Анастасия Ефремова — подтверждает информацию об ухудшении его состояния в тюрьме. Кроме того, в интервью сайту KP.RU женщина сообщила, что актер начал стремительно терять зрение. Она связывает это с работой за решеткой — Михаил Олегович начал шить.

«Работа такая, что большое напряжение для глаз. Это сказалось — зрение сильно село. Уже в очках читает, хуже стал видеть. Вообще здоровье ухудшилось…» — уточнила Анастасия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юрист Александр Добровинский не согласен с тем, что Ефремову тяжело приходится в тюрьме. Он считает, что адвокаты актера немного приукрашивают действительность, чтобы поскорее вытащить клиента из-за решетки.

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