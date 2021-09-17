Анна Нетребко предсказала пандемию COVID-19 по вещим снам

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Виктория Андреева
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Оперная дива не считает, что обладает экстрасенсорными способностями. Просто у нее слишком сильно развита интуиция.

Анна Нетребко предсказала пандемию COVID-19 по вещим снам

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
Эпидемия коронавируса

Звезда оперной сцены Анна Нетребко призналась, что предчувствовала пандемию коронавируса задолго до того, как это стало проблемой мирового масштаба. В интервью «Известиям» певица рассказала, что порой видит вещие сны. Предсказания о катастрофе, как оказалось, чудились ей постоянно.

49-летняя дива считает, что у нее нет и никогда не было экстрасенсорных способностей. Просто она тонко чувствующий человек с очень развитой интуицией. Звезда верит, что обладает сильной энергетикой.

«Перед пандемией мне снилось огромное количество снов, которые предрекали эту ситуацию: и болезни, и катастрофу, и изменение мира. Я обладаю особой энергетикой. Знаю, что могу делать какие-то вещи, которые другие не могут. Но, конечно, я этим не пользуюсь. Все происходит само собой», — констатировала Нетребко.

Известно, что сама Анна перенесла COVID-19. Она заметила, что после болезни стала чаще забывать какие-то важные детали. Оперная дива предполагает, что эта проблема может быть осложнением, вызванным вирусной инфекцией. К счастью, других неприятных «побочек» удалось избежать, хотя ей в свое время и понадобилась госпитализация.

18 сентября блистательная артистка отметит свое 50-летие. Встретить красивую дату Нетребко решила большим гастрольным туром — первым в творческой карьере. С праздничной программой она сначала даст большой концерт в Кремлевском дворце, а после отправится в регионы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти отца Анны Нетребко.

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