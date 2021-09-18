Ксения Бик ответила на слухи о трупном запахе и странностях в квартире Марьянова

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик прокомментировала ситуацию с квартирой покойного: как известно, соседи стали жаловаться на напоминающий трупный запах из жилища, на место даже приезжали правоохранители, чтобы вскрыть замок и проверить порядок. Также сообщалось, что по роскошной квартире с дизайнерским ремонтом, в которой сейчас никто не живет, периодически кто-то ходит, судя по стуку каблуков, женщина.

При этом на отвоеванных родственниками актера у Бик квадратных метрах может появляться разве что риелтор, да и то крайне редко. Однако и Ксении уже долгое время нет в Москве, а находится она в Киргизии. Но даже с учетом невозможности физически появиться на спорной жилплощади Бик была поражена подозрениям в свой адрес, ведь никакого повода, а тем более желания приходить туда у нее нет. Однако соображения насчет источника неприятного запаха, психолог все же озвучила.

«Мне звонит „Мосэнергосбыт“ с тем, что в квартире якобы долг за электроэнергию, я так понимаю, что они не платят эти три месяца. Потому что мы, когда расходились с квартирой, я же прислала вся абсолютно счета, не было долгов. Они, видимо, не платят за свет, я уж не знаю. В тот день, когда я сдала ключи — это был конец мая — они пришли и поменяли замки сразу, пока мы вещи свои вывозили», — отметила вдова.

По словам Бик, передача ключей и всех документов на квартиру адвокату семьи Марьянова происходила в присутствии юристов с обеих сторон. После того она лишь один раз была неподалеку — забирала документы из школы своей дочери Анфисы. Что касается родственников покойного мужа — с ними женщина не виделась более ни в суде, ни где бы то ни было еще.

«Когда забирала детские документы из школы, я себе буквально рукой закрыла глаз, чтобы пройти быстро-быстро и не посмотреть на балкон или на дом. Мне к подъезду не хочется подходить, меня трясет! Нет, ни в коем случае. Все. Мы разошлись полностью», — заключила психолог.

Дмитрий Марьянов скончался в 2017 году в реабилитационном центре

Наследство Марьянова делили громко. Ксения Бик и ее дочь, которую актер растил, как родную, претендовали на имущество наравне с кровным сыном и отцом Дмитрия. Вдова отказывалась съезжать из трехкомнатных апартаментов в полученную «однушку», однако не смогла изменить решение суда. Сейчас, как рассказал друг покойного Геннадий Харитонов, в некогда изысканном жилье царят разруха и запустение.

Дмитрий Марьянов скончался из-за внезапно оторвавшегося тромба. В этот момент он проходил лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье. Актер страдал тромбозом вен, но, когда ему стало плохо, никто из персонала не смог оказать необходимую помощь. «Скорую» вызвал один из пациентов, но спасти артиста не успели.

Виновной в трагическом инциденте была признана директор рехаба Оксана Богданова, которая самостоятельно назначала ему препараты. Беременная на момент разбирательства женщина, по версии следствия, незаконно оказывала медицинские услуги без лицензии, что повлекло за собой смерть человека по неосторожности. Суд приговорил ее к трем годам условно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что осужденная за смерть Марьянова директор центра «Феникс» родила сына.