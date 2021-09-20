Лейтенант полиции рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете Перми

Младший лейтенант полиции Константин Калинин поведал о том, как обезвредил стрелявшего в университете Перми. Инспектор ДПС первым прибыл на место ЧП после сообщения о стрельбе и смог задержать злоумышленника. Полицейский рассказал, что находился на смене, когда ему сообщили о стрельбе.

«После чего мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию, увидели, как из университета выбегают люди, покидают здание. Также была слышна стрельба. После чего напарник организовал эвакуацию людей. Я побежал к главному входу, спросил очевидцев, где слышна стрельба — на втором этаже. После чего забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестнице, я ему крикнул6 „бросай“, после чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие. После чего молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал движения, убрав ружье, патроны и нож в сторону и начал ему оказывать первую медицинскую помощь», — рассказал Калинин.

В настоящий момент известно о восьми жертвах, еще 28 находятся в местных больницах. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что СКР опубликовал оперативное видео с места стрельбы в университете Перми.