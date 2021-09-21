Преподаватель пермского вуза рассказал, кому первому написал во время нападения

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Анна Павлова
Эксклюзив 1 916

Первокурсник ПГНИУ накануне пришел в университет с оружием и открыл стрельбу, в результате которой погибли шесть человек.

Фото, видео: ТАСС / Кимерлинг Максим; 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в университете Перми

Преподаватель ПГНИУ и очевидец трагедии в Перми Юрий Айдаров рассказал, кому он первому написал во время нападения, совершенного в вузе 20 сентября. Первым делом он связался со своей женой.

«Очень помогло то, что мы были на связи с родными. Телефоны были в беззвучном режиме. В мессенджерах студенты писали маме. И вот эта поддержка, то что ты на связи с родными и близкими, это очень помогает. Я написал жене, конечно. Написал, что я в безопасности, и [попросил] чтобы она связалась с остальными, чтобы мне никто не звонил», — сказал Айдаров во время беседы с журналистами.

Преподаватель ПГНИУ Юрий Айдаров рассказал, что во время нападения в университете он вел пару у студентов. Услышав выстрелы, он вместе со студентами закрылся в аудитории — всего с ним в помещении на тот момент находилось 17 человек — это студенты и другие сотрудники университета. Чтобы не привлекать к себе внимания, они перевели телефоны в беззвучный режим и сидели не шелохнувшись. Айдаров подчеркнул, что не видел стрелявшего и не слышал его шагов по коридору, но слышал выстрелы и крики людей.

Инцидент произошел в пермском университете 20 сентября. Первокурсник Тимур Бекмансуров пришел в вуз с оружием и открыл стрельбу по людям. В результате трагедии погибли шесть человек, 29 пострадали. Среди погибших 19-летний юноша, четыре молодых девушки и пожилая женщина. Бекмансурова во время задержания ранили, после госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

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Стрельба в университете Перми
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