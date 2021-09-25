Момент тарана людей на пешеходном переходе в центре Петербурга попал на видео

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Алиса Маркова
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Лихач на иномарке влетел в толпу людей, переходивших дорогу по зебре на Невском проспекте.

Фото, видео: depositphotos / PinkBadger; ВКонтакте @spb_today

Момент тарана людей на пешеходном переходе в центре Петербурга попал на видео. Запись опубликовали в социальных сетях. ЧП произошло около 23 часов в пятницу, 24 сентября возле площади Островского со стороны Елисеевского магазина.

На кадрах видно, что водитель иномарки «играл в шашки» на дороге на большой скорости. Вместо того, чтобы остановиться перед зеброй, как другие автомобилисты, виновник аварии резко перестроился из крайнего левого ряда в крайний правый и вылетел на переход, где шли люди.

В результате машина протаранила пешеходов. Несколько человек отлетели от мощного удара. Иномарка же продолжила свой ход, остановившись лишь у перекрестка с Садовой улицы. По предварительным данным, одна из пострадавших была госпитализирована с серьезными травмами. О погибших сведения не поступали. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

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