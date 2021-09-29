Заболевшую Гузееву «достали» с расспросами о самочувствии: «Я ж не Сталин»

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Алексей Хитров
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Госпитализированная Лариса Гузеева обратилась к поклонникам в Instagram

Заболевшую Гузееву «достали» с расспросами о самочувствии: «Я ж не Сталин»

Фото: ТАСС / Родионов Владимир

Актриса проходит лечение от пневмонии и коронавируса в московской больнице в Коммунарке.

Лариса Гузеева попросила не беспокоить ее и ее близких с расспросами о ее самочувствии. Обращение ко всем любопытным, в котором слышится неподдельное раздражение, актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

«Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание», — написала Гузеева.

О госпитализации Гузеевой стало известно 27 сентября. Актрису на скорой доставили в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Позднее сообщалось, что Гузееву госпитализировали после путешествия в Крым с кашлем и высокой температурой. Артистка прошла ряд ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, и один из них показал положительный результат.

После нескольких обследований медики диагностировали у заслуженной артистки РФ пневмонию небольшой степени и COVID-19. При этом речи о реанимационном отделении не идет. Сейчас актрисе назначили консервативное лечение и дыхательную гимнастику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гузеева отказалась от переливания плазмы — ее смутило, что донор уже переболел коронавирусной инфекцией. Однако врачи наоборот считают, что наличие антител поможет телеведущей быстрее справиться с болезнью. Несмотря на отрицательные показания, у Гузеевой отличный аппетит, ясное сознание и температура тела не превышает 37,5 градусов.

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