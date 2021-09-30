В Следственном комитете раскрыли подробности тройного убийства под Оренбургом

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Карина Бернтгольц
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

В Следственном комитете раскрыли подробности тройного убийства под Оренбургом

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

В Следственном комитете раскрыли подробности обнаружения тел трех человек в городе Гай Оренбургской области. По данным ведомства, сначала в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в квартире дома по улице Молодежной. Когда пожар удалось ликвидировать, в обгоревшем здании нашли тела двух девушек — предположительно, обе проживали в одной квартире.

Спустя некоторое время еще один труп нашли во дворе того же дома на Молодежной там нашли бездыханное тело местной жительницы с телесными повреждениями.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек». На месте ЧП ведутся следственные действия, выясняются обстоятельства возможного убийства. 

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