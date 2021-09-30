Шаляпин высказался о смерти о жены: «Ее родители не заслужили такого испытания»

Потерявший жену Прохор Шаляпин вышел на связь с подписчиками в Instagram и поблагодарил за поддержку. Певец признался, что новость о внезапно оборвавшейся жизни супруги сломила его. Знаменитость не в силах отвечать на беспрестанно поступающие звонки и комментировать произошедшее. В то же время Шаляпин убежден, что тяжелее всего в этой ситуации родителям Татьяны Девис.

«Тяжелее всего сейчас Танины родителям Аркадию и Лоре. Это невероятно любящие родители, порядочные и добрые — они не заслужили такого испытания. Таня была светлым человеком с добрым сердцем и чистой душой», — написал Шаляпин.

Instagram @shalyapin_official

Супруга Шаляпина заболела вскоре после свадьбы. Вместе с ней с коронавирусом были госпитализированы и ее родители. Шаляпин рассказывал, что лечение в США стоит не малых денег. Сам он избежал заражения, так как вовремя вакцинировался.

Прохор был вынужден вернуться в Россию по рабочим вопросам, однако продолжал справляться о состоянии жены по телефону и надеялся на благополучный исход. Однако несмотря на все усилия врачей, спасти бизнесвумен из Канады не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известие о кончине своей супруги Прохор Шаляпин сопроводил трогательными стихами, которые певец опубликовал на своей странице в Instagram.