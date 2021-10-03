Отец Филиппа Киркорова рассказал о его умершей сестре: «Нарушили традицию»

Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, рассказал о трагедии, произошедшей в их семье более 18 лет назад. Оказывается, тогда у короля российской эстрады родилась сестра, прожившая всего несколько дней.

По словам Киркорова-старшего, матерью девочки стала его вторая жена Людмила, на которой он женился после смерти мамы Филиппа. Они были счастливы появлению долгожданного ребенка, однако дочь родилась раньше срока, была очень слабенькой и умерла через неделю.

Мужчина корит себя за то, что новорожденной девочке дали имя в обход семейной традиции, и ее смерть могла стать наказанием за это.

«Мы очень переживали. Очень хотели ребенка. Я видел дочку в инкубаторе. Мы успели дать ей имя Ксения в честь Ксении Петербуржской. Так батюшка сказал моей жене, и она дала ему слово. Я было хотел сопротивляться, думал назвать дочку именем своей мамы Софии. В нашей семье так принято, но мы нарушили эту традицию. Может, нас за это жизнь и наказала», — поделился Бедрос Киркоров в эфире НТВ.

Ксению похоронили на скромном кладбище в селе под Великим Новгородом, на родине ее мамы. Сейчас на могиле установлено мраморное надгробие с датой рождения и смерти — 2002 год. Старший брат ни разу там не побывал: для Филиппа это слишком тяжелое зрелище, говорит его отец. Певец убежден, что, если бы папа и его супруга вовремя обратились к нему за помощью, девочку можно было бы спасти.

Как ранее писал 5-tv.ru, отец Жанны Фриске рассказал о ее умершем брате-близнеце. Они родились семимесячными, однако у мальчика была асфиксия и непроходимость кишечника, и он умер через две недели.