Отец Филиппа Киркорова рассказал о его умершей сестре: «Нарушили традицию»

|
Алексей Хитров
1 068

Бедрос Киркоров объяснил, почему поп-король ни разу не был на могиле девочки.

Отец Филиппа Киркорова рассказал о его умершей сестре: «Нарушили традицию»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, рассказал о трагедии, произошедшей в их семье более 18 лет назад. Оказывается, тогда у короля российской эстрады родилась сестра, прожившая всего несколько дней.

По словам Киркорова-старшего, матерью девочки стала его вторая жена Людмила, на которой он женился после смерти мамы Филиппа. Они были счастливы появлению долгожданного ребенка, однако дочь родилась раньше срока, была очень слабенькой и умерла через неделю.

Мужчина корит себя за то, что новорожденной девочке дали имя в обход семейной традиции, и ее смерть могла стать наказанием за это.

«Мы очень переживали. Очень хотели ребенка. Я видел дочку в инкубаторе. Мы успели дать ей имя Ксения в честь Ксении Петербуржской. Так батюшка сказал моей жене, и она дала ему слово. Я было хотел сопротивляться, думал назвать дочку именем своей мамы Софии. В нашей семье так принято, но мы нарушили эту традицию. Может, нас за это жизнь и наказала», — поделился Бедрос Киркоров в эфире НТВ.

Ксению похоронили на скромном кладбище в селе под Великим Новгородом, на родине ее мамы. Сейчас на могиле установлено мраморное надгробие с датой рождения и смерти — 2002 год. Старший брат ни разу там не побывал: для Филиппа это слишком тяжелое зрелище, говорит его отец. Певец убежден, что, если бы папа и его супруга вовремя обратились к нему за помощью, девочку можно было бы спасти.

Как ранее писал 5-tv.ru, отец Жанны Фриске рассказал о ее умершем брате-близнеце. Они родились семимесячными, однако у мальчика была асфиксия и непроходимость кишечника, и он умер через две недели.

+10° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
72.92
0.26 84.46
0.15
Как по дате рождения определить идеальный месяц для рождения детей

Последние новости

16:14
Дана Борисова рассказала о госпитализации своей мамы: «Резко стало хуже»
15:49
Волочкова устроила уборку и рассказала, почему осталась без помощи домработницы
15:30
Самолет рухнул на здание парковки в Милане
15:26
Денис Проценко заявил, что COVID-19 обманывает прогнозы
15:10
В Минпросвещения заявили, что массовое закрытие школ из-за ковида не планируется
14:58
Смотрит советские мультфильмы: Гузеева показала видео из палаты COVID-госпиталя

Сейчас читают

Как компенсировать нерешительность Весов-мальчиков, правильно подобрав имя
Как по дате рождения определить идеальный месяц для рождения детей
Убежавшая в монастырь дочь Успенской крестилась втайне от матери: «Если узнает — убьет»
Сильная Земля принесет удачу решительным: Китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака