Россия на пути победы над США: международная реакция на полет первого киноэкипажа

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Наталья Григорьевская
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Реакция западных СМИ на полет первого киноэкипажа в космос

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru

Тема:
Полет «киноэкипажа» на МКС

Иностранные журналисты оценили масштаб и отметили стремление российского космического киноэкипажа обойти Голливуд.

5 октября корабль «Союз МС-19» доставил на орбиту Земли первый киноэкипаж — в составе команды актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и профессиональный космонавт Антон Шкаплеров. Сюжет первого космического фильма с рабочим названием «Вызов» заключается в том, что одному из космонавтов на МКС требуется срочная медицинская операция, и на станцию срочно отправят врача, которого сыграет Юлия Пересильд.

Необычная миссия российской космонавтики вызвала живую реакцию западных СМИ.

«Запуск фильма „Вызов“ ставит Россию на путь победы над Соединенными Штатами в последней главе космической гонки», — пишет Reuters.

Международное агентство новостей объясняет это опережением запуска ракеты SpaceX с Томом Крузом на борту, актер должен был сняться в голливудском фильме.

«Свет, камера, взлет: запущен корабль „Союз“ с российской съемочной группой, которые снимут первый полнометражный космический фильм», — написали в The Washington Post.

Читателям напомнили о космической гонке между США и СССР-Россией, а также рассказали, как проходила подготовка непрофессиональных космонавтов — Юлии Пересильд и Клима Шипенко.

«Триумф над НАСА и Space X», — охарактеризовало российский проект французское издание Liberation.

Французские журналисты среди задач российского экипажа назвали «кино-пространственно-графическое завоевание», не исключая, что Россия стремится превзойти другие страны и в коммерческой сфере.

«Страна намерена присоединиться к гонке космического туризма, которая ускорилась в последние месяцы в связи с полетами американских миллиардеров Джеффа Безоса и британца Ричарда Брэнсона», — предположили авторы материала.

Как ранее писал 5-tv.ru, Юлия Пересильд и Клим Шипенко перешли на борт МКС.

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