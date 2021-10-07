Шаляпин о брачном договоре с умершей женой: «Не знаю, что там прописано»

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Оксана Тарасова
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Прохор Шаляпин не читал брачный договор с умершей женой перед подписью

Шаляпин о брачном договоре с умершей женой: «Не знаю, что там прописано»

Фото: Instagram @shalyapin_official

Тема:
Умерла жена Прохора Шаляпина

Певец признался, что даже не прочитал документ в 150 страниц и «подмахнул» не глядя.

Певец Прохор Шаляпин впервые рассказал, как проходило подписание брачного договора между ним и его недавно скончавшейся супругой Татьяной Клаудией Дэвис. Как известно, покойная предпринимательница — очень состоятельная женщина, потому в связи с ее смертью публика тут же заговорила о шансах артиста на наследство. Однако сам он утверждает, что не планирует выдвигать каких-либо претензий на миллионы почившей возлюбленной.

Дэвис, предположительно, была инфицирована коронавирусом в день свадьбы. Вскоре после торжества она почувствовала себя плохо, после безуспешных попыток победить недуг самостоятельно обратилась к врачам. В американскую клинику женщина попала с поражением 80% легких. Ее ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Через два месяца после бракосочетания она скончалась. Шаляпин, который решил, что у постели лежащей в коме жены ему делать нечего, улетел в Москву. Умерла невеста в одиночестве. Ее тут же кремировали, а прах направили в Канаду — родителям.

По данным СМИ, у Татьяны Дэвис собственная сеть юридических фирм, роскошный дом в Монако стоимостью в несколько миллионов долларов, виллы в Мексике, Лос-Кабосе, Оттаве, особняк в Монреале, богатый автопарк. Но ни на что Шаляпин не претендует, полагая, что по договору не положено.

«Договор наш действителен только в случае развода. В случае такой драматичной ситуации, как у нас, я не знаю, что там прописано. Мы об этом не думали. Плюс договор на английском, я им не очень хорошо владею, поэтому не знаю, что подписал. Там договор на 150 страниц! Не успел прочитать. Подмахнул и все. Для меня это была формальность», — цитирует певца сайт KP.RU.

По словам Шаляпина, ни он, ни его избранница не могли даже предположить столь печальный исход отношений. Более того, непрочитанного документа у музыканта даже на руках нет — он оставил бумаги и все свои летние вещи в доме в Лас-Вегасе, где играли свадьбу, потому что влюбленные планировали полететь оттуда в Мексику на медовый месяц.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин предъявил железное доказательство того, что смерть его жены — не фейк.

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