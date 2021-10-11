В Роспотребнадзоре назвали сроки болезни у вакцинированных и непривитых от COVID

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Оксана Тарасова
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Различия в течении болезни связаны с развивающимися осложнениями.

В Роспотребнадзоре назвали сроки болезни у вакцинированных и непривитых от COVID

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Тема:
Вакцина от COVID-19

Срок болезни у инфицированных коронавирусом может составлять от одного-двух до 21-28 дней и более. При этом факт вакцинации напрямую влияет на продолжительность лечения. Об этом журналистам рассказали врачи Роспотребнадзора.

По словам замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, когда недуг держится почти месяц, около двух недель из этого периода пациент обычно уже страдает от пришедших на смену вирусу осложнений.

«Симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», — цитирует Ружнецову РИА Новости.

Эксперты также сообщили, что длительность болезни зависит от особенностей организма каждого конкретного пациента, но не менее важно, чтобы лечение было грамотным и своевременным. Те, кто поставил прививку от коронавируса, с большой вероятностью перенесут недуг легче и справятся с ним быстрее, чем невакцинированные.

Это заявление подтвердил ранее и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что тяжелое течение COVID-19 наблюдается менее чем у 0,03% привитых. А по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, штамм «дельта» поражает не более 2% получивших защитную инъекцию.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, ученые выяснили, как коронавирус влияет на здоровье новорожденных.

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