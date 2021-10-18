Вернувшаяся с МКС Юлия Пересильд призналась, что начала заново учиться ходить

Актриса Юлия Пересильд, побывавшая на Международной космической станции (МКС) в ходе съемок нового фильма, заявила, что день возвращения на Землю считает своим вторым днем рождения. Она рассказала, что после пережитых испытаний — физические перегрузки во время полета на орбиту, пребывание в невесомости — буквально заново учится ходить под действием земного притяжения.

На своей странице в Instagram первая в мире актриса и космонавт в одном лице рассказала, что сейчас восстанавливается в Центре подготовки имени Гагарина. Она также поделилась фотографиями, сделанными известным мастером Сашей Гусовым вскоре после приземления.

«Перелет вертолетом Жезказган — Караганда. И рядом уже волшебный Саша Гусов, а значит, все моменты схвачены и оставлены на долгую память! Я уже в Центре подготовки космонавтов — учусь ходить заново! 17 октября как еще один день рождения!» — подписала кадры Пересильд.

Актриса в составе «киноэкипажа» побывала на МКС, чтобы снять часть фильма с рабочим названием «Вызов» — о женщине-враче, которая летит на орбиту спасать жизнь астронавта. На станции у Пересильд и режиссера Клима Шипенко было 12 съемочных дней. Около 30-40 минут киноматериала войдут в картину, работа над которой продолжится на Земле.

View this post on Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Утром 17 октября спускаемый аппарат корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с актрисой, режиссером и космонавтом Олегом Новицким на борту приземлился в степи Казахстана. Группу встречали в том числе звездные коллеги, участники проекта, военные и медики. Позже все трое были отправлены самолетом в Подмосковье.

«Будем справлять каждый год этот день рождения. Поздравляю», — написала под постом Пересильд Алла Пугачева.

«Любимая, никуда не торопись. Восстанавливайся хорошо. Любим тебя и гордимся», — добавила Ксения Раппопорт.

«Юленька! С возвращением! Ты герой! Восстанавливайся скорее», — пожелала Ольга Кабо.

«Выспись, любимая Ю!» — посоветовал режиссер Кирилл Серебренников.

Добрые слова артистке адресовали также коллеги Елена Валюшкина, Мария Лемешева и Ингеборга Дапкунайте, а также певицы Наталья Ионова (Глюкоза) и Кристина Орбакайте. К ним присоединились тысячи преданных поклонников со всей страны.

Ранее Юлия Пересильд признавалась, что после посадки пребывает в состоянии будто противоположном невесомости. В космосе она чувствовала себя пушинкой, а сейчас каждая часть тела кажется очень тяжелой. Из-за этого не получается поворачивать в голову, резко вставать, шагать с прежней легкостью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими трудностями столкнулся «киноэкипаж» на МКС.