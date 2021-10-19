«Киноэкипаж» с Шипенко и Пересильд дает пресс-конференцию — прямая трансляция
Побывавшие на МКС российские режиссер и актриса рассказывают, как прошла их работа за пределами Земли и отвечают на вопросы, волнующие поклонников.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Трансляция завершилась
Пресс-конференция с участием актрисы Юлии Пересильд и кинорежиссера Клима Шипенко — так называемого «киноэкипажа» — началась на площадках ТАСС и в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Темы пресс-конференции, прямую трансляцию которой ведет 5-tv.ru: съемки на МКС фильма «Вызов», освоение модуля «Наука» и работа в открытом космосе.
Клим Шипенко и Юлия Пересильд планируют ответить на самые волнующие вопросы поклонников, а также рассказать о всех плюсах и минусах космоса. Они вернулись на Землю 17 октября. Осмотревшие их медики назвали состояние кинематографистов удовлетворительным.
Ожидается, что реабилитация членов «киноэкипажа» займет одну неделю — за пределами Земли они провели 12 суток. Помимо Юлии Пересильд и Клима Шипенко, на пресс-конференции также будет присутствовать космонавт Олег Новицкий. Он вернулся на Землю вместе с ними, но на орбите планеты провел 337 суток.
Ранее Юлия Пересильд признавалась, что команде удалось отснять много материала — намного больше кадров, чем планировалось. Актриса подчеркнула, что материал получился объемнее как по хронометражу, так и по количеству деталей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вернувшаяся с МКС Юлия Пересильд начала заново учиться ходить.
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