Иммунолог рассказал, кто получит постоянный медотвод от COVID-вакцинации

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил основные заболевания, при наличии которых можно получить постоянный медотвод от COVID-вакцинации. В категорию попадают те, кто перенес анафилактический шок, коллаптоидное состояние, отек Квинке и другие тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцин.

Врач уточнил, что под коллаптоидными реакциями понимается падение в обморок при проведении вакцинации. Иммунолог подчеркнул, что предлагаемые российские вакцины безопасны: они созданы из гипоаллергенных компонентов.

«Если говорить про отечественные вакцины против COVID, то та композиция, из которой сделаны сам активный компонент вакцины плюс растворитель, настолько гипоаллергенна, что я даже не слышал ни от кого, что вообще возникал анафилактический шок на введение ковидных вакцин», — сказал эксперт в интервью URA.RU.

О том, как получить медотвод, журналистам издания рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев. По его словам, пациенту необходимо посетить участкового терапевта. В случае если заболевание соответствует методическим рекомендациям по вакцинации против COVID-19, является противопоказанием либо есть в графе «вакцинация с осторожностью», то врач-терапевт подписывает медотвод.

Тем временем в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, встречающийся у 10% пациентов. Как ранее сообщал 5-tv.ru, ему дали название AY.4.2.