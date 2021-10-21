Иммунолог назвал последствия частой ревакцинации от коронавируса

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Алексей Хитров
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Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о реакции организма на повторную прививку.

Иммунолог назвал последствия частой ревакцинации от коронавируса

Фото: ТАСС / Рогулин Дмитрий

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Ревакцинация чаще чем через полгода после последней прививки может дать обратный эффект и вызвать иммунологический паралич. Об этом заявил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев.

«Для того чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для деления, для накопления цитотоксических лимфоцитов — главных защитников — все время были стимулированными, все время были готовы более быстрый ответ дать, для этого и есть ревакцинация. <…> Через шесть месяцев — минимальный срок, не чаще. Чем грозит частая вакцинация? Развивается иммунологический паралич», — цитирует Черешнева ТАСС.

Он подчеркнул, что чаще одного раза в полгода прививаться нельзя, так как это истощает иммунитет и на фоне гипериммунизации вызывает обратный эффект — развитие вторичного иммунодефицита.

Ранее кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию от коронавируса. По его словам, если человек первую прививку перенес безболезненно, то и от повторной проблем ждать не стоит.

Как сообщал 5-tv.ru, жительница Москвы нарочно заразила себя и всю семью коронавирусом, чтобы предотвратить тяжелую форму заболевания. Эксперимент закончился смертью женщины.

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