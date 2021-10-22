Дружинина категорично прокомментировала мнение Кати Лель вакцинации от COVID-19

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Артем Решетов
Эксклюзив 1 338

Сама режиссер уже успела даже сделать повторную прививку от коронавируса — и чувствует себя нормально.

Фото, видео: www.globallookpress / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Советская актриса и режиссер Светлана Дружинина хлестко прокомментировала мнение певицы Кати Лель о вакцинации против коронавируса — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru она назвала людей, сознательно избегающих прививки «безграмотными».

«Вакцинация обязательна — не вакцинируются только, простите, „тьмутаракан“ и неграмотный человек. Просто безграмотный, неразумный человек», — уверена Дружинина.

На вопрос о том, что режиссер думает о мнении Кати Лель, заявившей, что вакцины от коронавируса направлены на стерилизацию людей и поставят под угрозу появление новых поколений, Дружинина отреагировала бурно.

«Будьте добры, избавьте меня, пожалуйста, от этих аналогов с Катей Лель и так далее. У Кати Лель какие-то зубы где-то выпадали, кто-то к ней приходит, уходит… Ну, я человек нормальный, извините меня. Говорите с Катей Лель», — порекомендовала она.

Сама режиссер в свои 85-ть вакцинировалась уже дважды — в январе–феврале и августе этого года, и чувствует себя прекрасно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему приводит отрицание вакцины и попытки бороться с COVID-19 самостоятельно — москвичка специально заразила себя и всю свою семью коронавирусом, чтобы предотвратить тяжелую форму заболевания и, в итоге, умерла.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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