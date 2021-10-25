Путин поручил запретить работу общепита и клубов по ночам
Такие меры вводятся в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в стране.
Фото: Depositphotos / pressmaster
Президент России Владимир Путин поручил властям регионов ввести запрет на ночные развлекательные мероприятия и работу общепита с 23:00 до 6:00. Перечень распоряжений главы государства опубликован на сайте Кремля.
«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая… введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра», — говорится в тексте распоряжения.
При этом введение соответствующих ограничений носит рекомендательный характер и остается на усмотрение властей регионов.
Кроме того, в список поручений главы государства вошли требования по увеличению охвата тестирования на COVID-19 и объемов вакцинации.
Также президент поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима и безопасной дистанции. В частности, рекомендуется сделать акцент на соблюдении санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта.
В регионах России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за ситуации со стремительным распространением коронавирусной инфекции. Как сообщал 5-tv, в шести регионах России нерабочие дни начались раньше указанного срока.
- 25 окт
- Пожилая Кадышева ответила на слухи о страшной болезни: «Я борюсь»
- 25 окт
- Путин дал ряд поручений по ситуации с коронавирусом в России
- 25 окт
- Центр «Вектор» впервые опубликовал фото штамма коронавируса «Дельта»
- 25 окт
- Кто является самым опасным разносчиком COVID-19
- 25 окт
- Локдаун: Куда можно и нельзя будет сходить в Петербурге с 30 октября по 7 ноября
- 25 окт
- Юлия Меньшова назвала «ударом под дых» хейт из-за смерти отца
- 24 окт
- Можно ли заразиться гриппом и коронавирусом одновременно
- 24 окт
- Стало известно, вызывает ли коронавирус бесплодие у мужчин
- 24 окт
- Ковид расправил плечи: кто и как вселяет в россиян недоверие к вакцине от коронавируса
- 24 окт
- Мягкий локдаун: из-за антипрививочников в России вновь вводят ограничения
Читайте также
87%
-0.13 82.50
-0.14
Нашли ошибку?