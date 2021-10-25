Путин поручил запретить работу общепита и клубов по ночам

Президент России Владимир Путин поручил властям регионов ввести запрет на ночные развлекательные мероприятия и работу общепита с 23:00 до 6:00. Перечень распоряжений главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая… введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра», — говорится в тексте распоряжения.

При этом введение соответствующих ограничений носит рекомендательный характер и остается на усмотрение властей регионов.

Кроме того, в список поручений главы государства вошли требования по увеличению охвата тестирования на COVID-19 и объемов вакцинации.

Также президент поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима и безопасной дистанции. В частности, рекомендуется сделать акцент на соблюдении санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта.

В регионах России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за ситуации со стремительным распространением коронавирусной инфекции. Как сообщал 5-tv, в шести регионах России нерабочие дни начались раньше указанного срока.