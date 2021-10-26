Больной Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии

Известного актера недавно ввели в медикаментозную кому. У него развился сепсис.

Состояние введенного в кому народного артиста РФ Валерия Гаркалина стремительно ухудшается. Как сообщил источник 5-tv.ru, актер может не справиться с тяжелой болезнью. Его организм уже истощен хроническими заболеваниями.

По имеющимся данным, Гаркалину ранее делали шунтирование сердца. Также ему диагностировали атеросклероз сосудов. Все это дает колоссальную нагрузку на ослабленный организм знаменитости. Врачи опасаются самого худшего.

67-летний Гаркалин попал в больницу в Коммунарке 2 октября с подозрением на заражение COVID-19. Анализы биоматериала подтвердили этот диагноз. Кроме того, у актера было выявлено серьезное поражение тканей легких. Дышать самостоятельно он не мог, поэтому пришлось переводить его на кислород, а затем и на аппарат ЭКМО.

На фоне инфицирования у Валерия Гаркалина развился тромбоз, а впоследствии и сепсис. Ему потребовалось экстренное переливание крови. Некоторое время медики отмечали положительную динамику, но вскоре состояние народного артиста снова ухудшилось. Врачи продолжают бороться за жизнь кумира миллионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерию Гаркалину предрекли большие проблемы со здоровьем в случае выхода из комы.