Таролог рассказала, повторит ли Макеева судьбу спившейся Легкоступовой

Ранее подруга артистки выразила беспокойство: Мальков спаивает жену. Что сказали карты?

Актрису Анастасия Макееву спаивает муж — такое заявление сделала подруга артистки Тамара Космынина. Она всерьез забеспокоилась, что приятельница может плохо кончить из-за алкоголя. Поклонники Макеевой заволновались: они помнят пример другой знаменитой женщины, которая в замужестве якобы злоупотребляла спиртным. Речь о Валентине Легкоступовой, преждевременно ушедшей в 54 года.

Специально для 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова разложила карты на судьбу 39-летней знаменитости. По ее словам, алкоголь не сгубит жизнь актрисы Макеевой. Но основания для переживания все-таки есть. В семье Макеевой и ее мужа Малькова все не так гладко: супруг жестко контролирует жену.

«Повторения такой трагической судьбы не предвидится, но контроль, о котором здесь говорится, тоже имеет место быть. Более того, Анастасию карты показывают погруженной в счастье и ей нравится, что мужчина, который находится рядом с ней, владеет ситуацией. Он решает ее материальные проблемы, даже, я бы сказала, избавляет ее от них, огораживает», — сказала гадалка.

Таролог добавила: Макеева подчиняется своему мужчине по своей воли и делает это с удовольствием. Мальков для нее — надежное плечо.

«Мужчина рядом с ней не из тех, кто подстраивается, подлаживается полностью под женщину и все делает, как хочет она. Мужчина рядом с ней такой, что любит, когда его слушаются. Анастасию Макееву карты показывают человеком ведомым, если бы нынешнему человеку хотелось бы как-то манипулировать ей, то у него бы все получилось, но ее муж не такой человек», — считает она.

Кроме того, Марианна Абравитова подчеркнула, что нынешний, четвертый по счету брак Макевой — не последний.

Стоит отметить, что история Легкоступовой, исполнившей знаменитый хит «Ягода малина», полна вопросов даже спустя год после ее гибели. За несколько месяцев до смерти певица вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Родные артистки восприняли появление нового члена семьи в штыки. Хотя судмедэкспертиза и установила, что Легкоступова злоупотребляла алкоголем, в эту версию дети звезды не поверили. Они твердо уверены — их мать никогда не пила. Бывший муж певицы Игорь Кушнарев косвенно обвинил последнего супруга знаменитости Фирсова в том, что он мог убить Легкоступову. Мужчина указал на обнаруженные в ходе экспертизы у певицы следы побоев, разбитую голову и гематомы на теле.

Что касается Макеевой, то на нее разочарования сыпятся градом. Беспокойство друзей артистки регулярно «заставляет» некоторых из них ходить на ток-шоу, где регулярно обсуждается личная жизнь актрисы. Вот и приятельница Евгения Машко, дружба с которой давно связывает женщин, тоже пришла на одну из программ, чем жутко расстроила подругу. Макеева вовсе заявила, что отреклась от приятельницы.

Обеспокоенные подписчики поинтересовались у актрисы: продолжит ли она общаться с закадычной подругой, и нарвались на резкий ответ.

«Никогда не говори никогда. Не сильно понимаю, когда люди публикуют посты, посвященные чужим мужьям. Мне интересней люди, которые обсуждают идеи, а не чужую личную жизнь. Скучно», — негодует Макеева.

Instagram @makeevan

Ранее 5-tv.ru писал о первых мыслях Макеевой при встрече с Мальковым. Оказалось, что при знакомстве артистка передала будущему супругу подарок для его жены.