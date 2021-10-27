Дерзкая бунтарка: что известно о молодой пассии Гогена Солнцева

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Анна Павлова
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Стали известны подробности о жизни невесты Гогена Солнцева

Дерзкая бунтарка: что известно о молодой пассии Гогена Солнцева

Фото: Instagram @polin_davidova

Молодая жена шоумена Полина Давыдова не часто мелькает на голубых экранах. Но уже успела громко оскандалиться.

Шоумен Гоген Солнцев женился во второй раз. Избранницей главного фрика страны стала, к удивлению всех, молодая женщина — уж очень все привыкли, что Солнцев любит выбить себе возлюбленных из числа дам постарше. Хотя и тут он нашел чем удивить публику — женой оказалась фактически его падчерица.

Полина Давыдова — дочь первой супруги Солнцева, предпринимательницы Екатерины Терешкович. Брак с 66-летней пенсионеркой не задался. Три года — и заявление о разводе оказалось в ЗАГСе. За отношениями фриканутой парочки наблюдала вся страна: они не упускали шанса эпатировать народ громкими заявлениями и взаимными обвинениями: она его в пьянстве и бесконечном вытягивании денег; он ее — в неадекватном поведении. Якобы однажды женщина укусила супруга и даже разбила его телефон.

Instagram @polin_davidova

Впрочем, Полина тоже успела прославиться. Она несколько раз приходила на ток-шоу, где активно обсуждалась личная жизнь семейства. Как-то раз она даже с кулаками набросилась на родную мать во время прямой трансляции одной из передач, напоминает «Газета.ру».

К слову, Солнцев успел и развестись, и пожениться за один месяц. Подробности готовящейся свадьбы стали известны еще несколько дней назад. Организатор празднества Диана Бичарова рассказала, что молодожены выбрали необычный торт — из рыбы.

Как ранее писал 5-tv.ru, психолог объяснил метания Гогена Солнцева от старушек к молодым.

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