Дерзкая бунтарка: что известно о молодой пассии Гогена Солнцева

Молодая жена шоумена Полина Давыдова не часто мелькает на голубых экранах. Но уже успела громко оскандалиться.

Шоумен Гоген Солнцев женился во второй раз. Избранницей главного фрика страны стала, к удивлению всех, молодая женщина — уж очень все привыкли, что Солнцев любит выбить себе возлюбленных из числа дам постарше. Хотя и тут он нашел чем удивить публику — женой оказалась фактически его падчерица.

Полина Давыдова — дочь первой супруги Солнцева, предпринимательницы Екатерины Терешкович. Брак с 66-летней пенсионеркой не задался. Три года — и заявление о разводе оказалось в ЗАГСе. За отношениями фриканутой парочки наблюдала вся страна: они не упускали шанса эпатировать народ громкими заявлениями и взаимными обвинениями: она его в пьянстве и бесконечном вытягивании денег; он ее — в неадекватном поведении. Якобы однажды женщина укусила супруга и даже разбила его телефон.

Instagram @polin_davidova

Впрочем, Полина тоже успела прославиться. Она несколько раз приходила на ток-шоу, где активно обсуждалась личная жизнь семейства. Как-то раз она даже с кулаками набросилась на родную мать во время прямой трансляции одной из передач, напоминает «Газета.ру».

К слову, Солнцев успел и развестись, и пожениться за один месяц. Подробности готовящейся свадьбы стали известны еще несколько дней назад. Организатор празднества Диана Бичарова рассказала, что молодожены выбрали необычный торт — из рыбы.

Как ранее писал 5-tv.ru, психолог объяснил метания Гогена Солнцева от старушек к молодым.