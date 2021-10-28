Проценко рассказал, как на самом деле работает вакцинация от COVID-19
По словам главного врача Коммунарки, большинство пациентов с коронавирусом — это не прошедшие вакцинацию люди.
Фото: ТАСС / Сорокин Донат
Главный врач больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко объяснил, для чего нужна вакцинация от коронавируса. По его словам, прививка необходима не для защиты организма от возможной болезни. Таким образом иммунная система готовится ко встрече с вирусом.
«Поэтому совершенно понятно, что пациент вакцинированный заболеть может. Вопрос, как он протекает, бессимптомно, с легким течением, возможно, с госпитализацией», — сказал Проценко в интервью каналу «Россия 1».
Врач также добавил, что процент тяжело болеющих в таком случае «ничтожно низкий». Медик подчеркнул — большинство пациентов, находящихся на лечении в Коммунарке с COVID-19, это не прошедшие вакцинацию люди.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее высказался об информационной кампании по вакцинации в стране. Представитель Кремля отметил, что успех можно будет отмечать только при достижении россиянами коллективного иммунитета. До того момента, пока не будет достигнут общественный иммунный барьер, любые предпринятые усилия будут недостаточными, уточнил он.
На фоне резкого всплеска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России ожесточают антиковидные меры. Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о введении дополнительных ограничений в Cеверной столице с 8 ноября. Среди прочего вводится запрет на работу предприятий общепита, а также кино в ночное время.
Более жесткие ограничения ввела Хакассия. Там с 28 октября действует комендантский час: выходить из дома запрещено с десяти вечера и до шести утра. В городах региона приостанавливает работу весь общественный транспорт.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, РБК столкнулся с атакой антипрививочников после опроса о вакцинации от COVID-19.
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