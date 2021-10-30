Почему даже привитые от COVID-19 могут быть инфицированы штаммом «Дельта»?

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Оксана Тарасова
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Гинцбург заявил, что привитые от COVID-19 могут заболеть из-за характера штамма «Дельта»

Почему даже привитые от COVID-19 могут быть инфицированы штаммом «Дельта»?

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Тема:
Вакцина от COVID-19

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях данного типа коронавируса и объяснил, почему необходима ревакцинация каждые полгода.

Прошедшие вакцинацию от коронавируса могут быть инфицированы в связи с особенностями штамма «Дельта». Он попадает в клетки, «обживается» и распространяется на соседние на фоне низкого уровня антител — через шесть-восемь месяцев после перенесенного недуга или прививки. Об этом журналистам рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Глава научной организации отметил, что при падении титра антител в организме сохраняются так называемые клетки памяти, но в случае повторного инфицирования они активизируются слишком поздно — на второй-четвертый день. А вирус успевает захватить незащищенные клетки и накапливается в них.

«Привитые заражаются, потому что при "Дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. "Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Максимально обезопасить себя можно только регулярной вакцинацией, настаивает руководитель центра Гамалеи. Человеку необходимо иметь в крови стабильно высокий уровень антител, а это возможно, если получать соответствующую прививку каждые шесть месяцев.

Штамм «Дельта», его еще называют индийским (по стране выявления) — «усовершенствованный» коронавирус. Для него характерны более короткий инкубационный период и повышенная нагрузка на здоровье. Кроме того, этот штамм распространяется быстрее других и труднее выводится из организма. «Дельта» постоянно мутирует, самым опасным из его подвидов ученые считают AY.4.2 или «Дельта-плюс». В России на данный момент зафиксировано пять случаев инфицирования этим штаммом.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Гинцбург назвал срок действия назальной вакцины от коронавируса.

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Вакцина от COVID-19
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