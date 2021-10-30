Надежды тают с каждым днем: у тяжелобольного Гаркалина отказывает сердце

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Виктория Андреева
Эксклюзив 3 077

У больного COVID Гаркалина стало отказывать сердце

Надежды тают с каждым днем: у тяжелобольного Гаркалина отказывает сердце

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

67-летний актер находится в коме. На фоне коронавируса у него развились тромбоз вен и сепсис.

Госпитализированный с COVID-19 актер Валерий Гаркалин находится в крайне тяжелом состоянии. По данным 5-tv.ru, из-за колоссальной нагрузки у народного артиста России отказывает сердце. Ему приходится колоть сильнодействующие препараты.

По последней информации, для поддержания функции сердечной мышцы Гаркалину назначили норадреналин. Известно, что давление актера периодически падает до критической отметки. Медики делают все возможное для стабилизации состояния кумира миллионов. Никаких конкретных прогнозов они не дают.

Согласно официальным данным, 67-летнего Валерия Борисовича госпитализировали в начале октября. У него диагностировали обширное поражение легких. Из-за острой нехватки кислорода актера пришлось вводить в искусственную кому. Спустя семь дней его состояние улучшилось, но вскоре вновь усугубилось — понадобилось экстренное подключение к аппарату ЭКМО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Валерия Гаркалина выявили тромбоз вен на ногах. Чтобы организм мог бороться с развившимся сепсисом, народному артисту РФ делают переливание крови.

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