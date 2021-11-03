В Театре Моссовета объяснили уход Александра Домогарова

Покинул ли Театр Моссовета народный артист РФ Александр Домогаров — этот вопрос в среду, 3 ноября, волнует сотни почитателей творчества знаменитости. Источник из театральной среды сообщил, что еще в начале октября звезда «Бандитского Петербурга» решил уйти со сцены, которой отдал 27 лет жезни.

В интервью 5-tv.ru одна из актрис театра рассказала, что Александр Домогаров пока ушел в творческий отпуск на четыре месяца. Такое решение, по ее словам, может быть связано с разногласиями с новым худруком Евгением Марчелли. Собеседница отметила, что Домогаров не принял Марчелли и считает его «не совсем одаренным дельцом».

«Он ушел на четыре месяца в отпуск. Он абсолютно не принимает нового художественного руководителя Марчелли. Он считает его не совсем одаренным дельцом. Он ушел из-за этого. Он ушел на четыре месяца в отпуск. Может быть, он будет сниматься где-то. Для театра это большая утрата, потому что на Домогарова шел народ, его любят. А тут народ не пойдет», — рассказала артистка в интервью 5-tv.ru.

В свою очередь руководитель пресс-службы театра в интервью 5-tv.ru отметила, что Домогаров пока не подписывал никакие документы об уходе.

«Официальных заявлений от него нет. У него сейчас есть какие-то творческие проекты вне театра. Но это естественная и нормальная ситуация. Кроме того, сейчас не идут спектакли Кончаловского, в котором он занят, но он все равно официально актер труппы театра Моссовета. В ближайшие месяцы его выступлений не будет. В планах у него спектакль по Шекспиру «Укрощение строптивой», — прокомментировала слухи об уходе руководитель пресс-службы Театра Моссовета Татьяна Горина.

Художественный руководитель в Театре Моссовета сменился недавно. Пришедший на этот пост Евгений Марчелли изменил политику театра. Вместо спектаклей проводятся различные шоу и перфомансы — по сцене разлетается краска, танцуют полуобнаженные мужчины. Именно не согласный с представлением о театре Марчелли Виктор Сухоруков в конце октября уволился с заявлением, что тот душу ему измотал.

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