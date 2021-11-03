Кехман объяснил, чем Бузова хуже Цискаридзе: «Пусть не обижается, ничего личного»

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 053

Директор МХАТ имени Горького рассказал, почему отменил спектакль «Чудесный грузин» с участием поющей телеведущей.

Фото, видео: globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман объяснил отмену спектакля «Чудесный грузин» с участием звезды «Дома-2» Ольги Бузовой на примере «конверсии» артиста балета Николая Цискаридзе. По словам руководителя театра, никакой личной неприязни к поющей телеведущей он не испытывает, дело лишь в востребованности постановки и отношении к ней публики.

Как известно, Бузова не удержалась от ироничного высказывания, узнав, что не выйдет в ближайшее время на вожделенную театральную сцену. Она пожелала МХАТ больших продаж — таких же, какие были в дни ее премьеры в роли Шанталь. А Кехману передала привет смайликом в виде пацифистки сложенной ладони.

«Она (Ольга Бузова. — Прим. ред.) может говорить все что угодно. Я, более того, написал ей SMS, чтобы она не обижалась на меня, что нет ничего личного, только бизнес. Продано всего лишь 225 билетов, и эта цифра не позволяет мне выпустить этот спектакль на сцену, поэтому мы его отменили. Все», — прокомментировал ситуацию Кехман.

По словам руководителя театра, популярность Бузовой не имеет никакого отношения к успешности постановки. Несмотря на многомиллионную армию фанатов в соцсетях, театральная публика предпочитает, к примеру, видеть главной звездой постановки Николая Цискаридзе, а не Бузову.

«Конверсия Instagram равна нулю. То есть у Цискаридзе гонорар 500 тысяч, а сбор шесть миллионов — вот это я понимаю. Все остальное пока — миф! Бесплатно да, все ходят, но чтоб заплатить деньги и прийти, это другая составляющая. Поэтому я всегда говорил и буду говорить, театр — особое место, здесь жизнь live», — сказал Кехман.

Директор театра отметил, что в социальных сетях жизнь виртуальная, а следовательно, популярность тоже. Это как две параллельные вселенные с разными законами и принципами. И Ольга Бузова, по словам Владимира Абрамовича, это прекрасно понимает. Между ними, подчеркнул Кехман, нет конфликта, они переписываются, общаются, артистка украшает свои сообщения доброжелательными смайликами, и никаких проблем нет.

«Наверное, все у нас переходит в виртуальное, за исключением театра. Театр останется всегда в live, и, конечно, мы этому очень рады», — заключил он.

О назначении Кехмана на должность генерального директора МХАТа имени Горького стало известно в конце октября. Ему не понравилась политика художественного руководителя Эдуарда Боякова, которая сделала театр «неправильным». Кехман считает, что репертуар надо менять, и начал он со спектакля «Чудесный грузин». Бояков написал заявление об уходе со своего поста.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, мама Ольги Бузовой назвала отмену постановки с участием дочери плевком в зрителя.

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