Депутат от КПРФ, убедивший медиков ЕАО уволиться из скорой, объяснил свою позицию

Одним из инициаторов массового увольнения работников скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за требования вакцинироваться от коронавируса оказался местный депутат от КПРФ и водитель скорой Иван Краснослободцев. В комментарии 5-tv.ru он объяснил, что просто хочет, чтобы от них отстали с уговорами поставить прививку от коронавируса.

«Нас уговаривали не увольняться, на что мы ответили, что мы и не собираемся увольняться. У нас основная цель другая: отстаньте от нас с этой прививкой. И мы будем дальше продолжать работать, как и работали до этого», — сказал Краснослободцев.

Свое принципиальное решение не ставить прививку и вопреки здравому смыслу остаться без работы медики объясняют тем, что они часто контактируют с заболевшими COVID-19, поэтому якобы имеют иммунитет к опасному вирусу. При этом сам Краснослободцев, активно высказывающийся против вакцинации, признался, что не знает, есть ли у него антитела.

«Один раз (у меня — Прим. ред.) кровь брали для обследования на антитела — это в феврале было или марте этого года. В то время кровь мы сдали, через какое-то время пришли результаты. У меня был отрицательный тест. У меня антител этих не было в то время», — подытожил депутат-антипрививочник от КПРФ.

Ранее сотрудники двух филиалов скорой помощи в ЕАО — города Облучье и села Пашково — написали заявления об увольнении в связи с нежеланием прививаться от коронавируса. Всего остаться без работы решили 27 человек, среди которых фельдшеры, медсестры, уборщицы и водители. В администрации округа уточнили, что люди, не желающие вакцинироваться, могут освободить занимаемую должность — это их законное право.

Как сообщал 5-tv.ru, ситуация вызвала возмущение у президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля. Он назвал отказ врачей и медперсонала от оказания помощи больным — недопустимым.