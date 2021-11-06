Земная женщина всегда ждала из космоса: история любви Алексея и Светланы Леоновых

Сегодня, 6 ноября стало известно о смерти вдовы легендарного летчика-космонавта Алексея Леонова. Главная любовь в жизни человека, впервые вышедшего в открытый космос, Светлана Леонова пережила своего знаменитого мужа только на два года. Они были вместе долгих 60 лет.

Первая встреча и свадьба на третий день знакомства

Встреча, навсегда изменившая судьбы двух людей, произошла совершенно случайно. Как рассказывал сам дважды Герой Советского Союза, он буквально «наткнулся» на девушку с большими грустными глазами, когда возвращался с друзьями с празднования своего 25-летия.

Леонов припомнил, что раньше уже видел Светлану и заранее даже позавидовал тому, кто сможет завоевать сердце красавицы. И вот, судьба свела их снова, теперь уже навсегда.

На этот раз будущий космонавт решил ни за что не упускать свой шанс и уже на следующий день разыскал девушку. Обаятельный молодой человек в летной форме не оставил незнакомку равнодушной и она пригласила его домой, где Леонов еще раз убедился — Светлана не случайный человек в его жизни. В доме родителей будущей жены он ощутил знакомую и близкую душе атмосферу.

Влюбленные не могли раздумывать долго, Леонову необходимо было уезжать в Германию на практику, поэтому они стали законными мужем и женой уже на третий день после знакомства.

Вскоре после бракосочетания молодой супруг улетел в другую страну и лишь спустя несколько месяцев ему удалось добиться разрешения на выезд для Светланы.

Семейная жизнь четы Леоновых

Семейная жизнь Леоновых началась в скромной комнатушке в общежитии, которой будущий космонавт постарался придать уютный вид к приезду молодой жены.

Впоследствии жизнь забрасывала их в разные уголки нашей родины, но бытовые трудности не могли сравниться с теми переживаниями, которые испытывала преданная спутница жизни знаменитого Леонова, когда весь мир с придыханием следил за его выходом в открытый космос и героическим возвращением на Землю. Вопреки всем трудностям и испытаниям, супруги всегда поддерживали друг друга, а их дом был полон радушия и гостеприимства, о котором ходили легенды.

В браке у Леоновых родились две дочки. Старшая — Виктория Алексеевна Леонова работала сотрудником Главного управления «Совфрахт» Министерства морского флота СССР. Она скончалась на 35-м году жизни вследствие вирусного гепатита. По словам Леонова, причиной смерти стала ошибка врачей.

Младшая дочь космонавта — Оксана Алексеевна Леонова окончила Военный институт иностранных языков. Занимает руководящую должность в одном из крупнейших банков.

Смерть Алексея Леонова и уход из жизни Светаланы

Алексей Леонов скончался 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет от сердечной недостаточности. Вскоре после этого его старшая дочь признавалась в эфире программы, посвященной выдающему летчику-космонавту, что жизнь ее родителей была насыщенной и невероятно интересной, а человека добрее и честнее, чем отец, она не встречала.

По словам Оксаны Леоновой, для нее отец не умер, а вышел в открытый космос и его звезда всегда будет освещать жизнь тех, кто остался на Земле. И вот теперь на небосклоне, быть может, появилась еще одна звезда, без которой Алексей Леонов не представлял своей жизни.

О смерти Светланы Леоновой стало известно 6 ноября 2021 года. Как стало известно 5-tv.ru, причиной кончины стала коронавирусная инфекция.

Ранее 5-tv.ru рассказал, еще об одной знаменитой паре, которых разлучила смерть. После кончины жены Вахтанг Кикабидзе еле держится на ногах от горя.