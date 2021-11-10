Ученые Петербурга обнаружили блокирующий COVID-19 продукт

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Ксения Темникова
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Институт цитологии РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19

Ученые Петербурга обнаружили блокирующий COVID-19 продукт

Фото: Depositphotos / sommaill

Тема:
Эпидемия коронавируса

Этот простой ингредиент видоизменяет свойства вируса и не дает ему размножаться в организме.

Содержащееся в черном перце вещество пиперин способно блокировать распространение COVID-19. К такому заключению пришли Ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, опубликовавшие свое исследование в журнале Biomedicines.

За его основу они взяли тот факт, что одним из способов борьбы с коронавирусом является создание таких препаратов, которые могут блокировать белки на поверхности клетки человека и препятствуют размножению вируса в организме, объяснила в беседе с «Ведомостями» одна из авторов научной работы, главный научный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова.

По ее словам, дело усложняется тем, что в процессе мутаций белки постоянно меняются. Поэтому авторы  сосредоточились на изучении  веществ, способных заблокировать не белковое взаимодействие, а слияние липидных оболочек (мембран) клеток человека и коронавируса, что обеспечивает проникновение вируса в клетку.

«Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение — пиперин — содержится в черном перце, давно известен и используется в составе биоактивных добавок для различных медицинских целей», — сказала Остроумова.

Проведя исследование, ученые выяснили, что пиперин способен изменять свойства вирусной липидной оболочки и лишать ее способности сливаться с мембранами клеток человека. Таким образом коронавирус, теряя способность к размножению, утрачивает возможность воздействовать на организм.

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