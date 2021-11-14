Васильева рассказала о состоянии пострадавшей в ДТП Сафоновой: «Это серьезно»

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Виктория Андреева
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Звезда фильма «Зимняя вишня» попала в жесткое ДТП на проспекте Мира 10 ноября. Близкие переживают за ее будущее.

Васильева рассказала о состоянии пострадавшей в ДТП Сафоновой: «Это серьезно»

Фото: ТАСС / Фомичев Михаил

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала о состоянии коллеги — актрисы Елены Сафоновой, попавшей в ДТП. Выяснилось, что селебрити находится в относительно тяжелом состоянии. Но к счастью, ее жизни сейчас ничто не угрожает.

«У нее переломаны ребра и сломана рука. Я еще слышала, что ноги пострадали, колени. Это очень серьезно, если, конечно, это так. Никто не может быть к этому готов», — заявила Васильева в интервью для НТВ.

Знаменитость также уточнила, что находится на связи с сыном 65-летней Сафоновой Иваном. Татьяна Васильева выразила большую благодарность мужчине за то, что тот «был вежлив и не послал сразу», когда она позвонила.

ТАСС / Тушин Антон

EADaily напоминает, что звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова попала в аварию 10 ноября. По официальным данным, актриса с 30-летним опытом вождения медленно двигалась по проспекту Мира в Москве, когда в ее авто влетело BMW. От сильного удара машину селебрити смяло в «гармошку». Как выяснилось позже, за рулем дорогостоящей иномарки в момент ЧП находилась 21-летняя инстадива Маргарита Рафальская. На ее счету — около 70 штрафов за нарушение правил дорожного движения. В частности, за нарушение скоростного режима.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП при участии Елены Сафоновой.

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