Васильева рассказала о состоянии пострадавшей в ДТП Сафоновой: «Это серьезно»

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала о состоянии коллеги — актрисы Елены Сафоновой, попавшей в ДТП. Выяснилось, что селебрити находится в относительно тяжелом состоянии. Но к счастью, ее жизни сейчас ничто не угрожает.

«У нее переломаны ребра и сломана рука. Я еще слышала, что ноги пострадали, колени. Это очень серьезно, если, конечно, это так. Никто не может быть к этому готов», — заявила Васильева в интервью для НТВ.

Знаменитость также уточнила, что находится на связи с сыном 65-летней Сафоновой Иваном. Татьяна Васильева выразила большую благодарность мужчине за то, что тот «был вежлив и не послал сразу», когда она позвонила.