Лукашенко не шутит об ответных санкциях к ЕС: «Они думают, я ляпнул. . .»

|
Артем Решетов
1 089

Александр Лукашенко подтвердил серьезность намерений по вводу контрсанкций

Лукашенко не шутит об ответных санкциях к ЕС: «Они думают, я ляпнул. . .»

Фото: globallookpress / Kremlin Pool

Белорусский лидер напомнил, что отступать ему некуда и он намерен защищаться.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обещание жесткого ответа на санкции Евросоюза из-за миграционного кризиса не были шуткой — агентство «БелТА» приводит слова белорусского лидера.

«Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком, и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», — отрезал Лукашенко.

Отвечать на санкции ЕС белорусский президент планирует действительно нешуточно — блокадой. Он собирается закрыть транзит газа и грузов через страну, а ведь через Украину проехать невозможно, там закрыта граница с Россией.

«Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем [транзит] для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?» — риторически спросил белорусский президент.

Кроме того, Лукашенко категорично отверг обвинения в том, что белорусские власти намеренно создали миграционный кризис — по его заявлению, организовывать миграционный поток через страну — «это себе дороже».

«Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены», — заявил он.

Страны-члены ЕС обвиняют Минск в искусственном создании этой ситуации — а некоторые, например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, уверены, что Белоруссия действует по инструкциям из Кремля.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе успел перейти в острую фазу — уже появились первые жертвы. В палаточном городке, стихийно образовавшемся на границе, сейчас находятся, по разным оценкам, от двух до пяти тысяч выходцев с Ближнего Востока, пытающихся попасть в Евросоюз — периодически они проникают на территорию Польши, взламывая ограждение.

Недавно 5-tv.ru рассказывал о том, что больше двух тысяч мигрантов направились к КПП «Кузница» на границе с Польшей.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.27
0.46 82.77
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:30
118 выходных: Минтруд рассказал о праздниках в 2022 году
14:14
Чисто сдал: экс-возлюбленная требует алименты за рожденных втихаря детей
13:44
Женский коуч назвала семь способов быстро развить в себе сексуальность
13:26
Число ангелов: что сулит знакам зодиака 2022 год по прогнозам нумерологов
13:18
Мытищинский «дом ужасов»: что скрывает подмосковный дом престарелых
13:11
Ангел или демон: что скрывает за новым имиджем Прохор Шаляпин

Сейчас читают

Ивлеева показала голые ягодицы гостям Бала дебютанток
Близкий друг королевской семьи рассказал о смертельном диагнозе Елизаветы II
За семью замками: звездный адвокат Жорин рассказал, как уберечься от воров
Вино или рюмка водки на столе: что о человеке расскажет алкоголь, который он выбирает

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа