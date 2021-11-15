Лукашенко не шутит об ответных санкциях к ЕС: «Они думают, я ляпнул. . .»

Белорусский лидер напомнил, что отступать ему некуда и он намерен защищаться.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обещание жесткого ответа на санкции Евросоюза из-за миграционного кризиса не были шуткой — агентство «БелТА» приводит слова белорусского лидера.

«Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком, и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», — отрезал Лукашенко.

Отвечать на санкции ЕС белорусский президент планирует действительно нешуточно — блокадой. Он собирается закрыть транзит газа и грузов через страну, а ведь через Украину проехать невозможно, там закрыта граница с Россией.

«Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем [транзит] для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?» — риторически спросил белорусский президент.

Кроме того, Лукашенко категорично отверг обвинения в том, что белорусские власти намеренно создали миграционный кризис — по его заявлению, организовывать миграционный поток через страну — «это себе дороже».

«Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены», — заявил он.

Страны-члены ЕС обвиняют Минск в искусственном создании этой ситуации — а некоторые, например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, уверены, что Белоруссия действует по инструкциям из Кремля.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе успел перейти в острую фазу — уже появились первые жертвы. В палаточном городке, стихийно образовавшемся на границе, сейчас находятся, по разным оценкам, от двух до пяти тысяч выходцев с Ближнего Востока, пытающихся попасть в Евросоюз — периодически они проникают на территорию Польши, взламывая ограждение.

Недавно 5-tv.ru рассказывал о том, что больше двух тысяч мигрантов направились к КПП «Кузница» на границе с Польшей.