Признал своего: тигренок справил нужду на руках у Баскова

В свое время «золотой голос» страны также попал в неловкую ситуацию: он пел арию, переволновался — и почувствовал, что в штанах стало мокро.

Певец Николай Басков попал в крайне неудобную ситуацию на съемках новогодней передачи «Голубой огонек». Ему передали тигренка по кличке Барни — символ 2022 года. Маленький хищник судя по всему не смог сдержать своей радости при виде «золотого голоса России» и испражнился прямо у того на руках. Видео со съемок на своей странице в Instagram опубликовал ведущий Андрей Малахов.

«ЧП на съемках новогоднего огонька: тигренок впервые увидел Николая Баскова и не смог сдержать своей радости! История одной дружбы на видео», — колко подписал он публикацию.

«Натуральный блондин» ранее признавался, что однажды прямо во время выступления на оперной сцене обмочился в штаны. История произошла еще в юности, но по сей день не дает покоя знаменитости. На тот момент молодой артист получал образование в училище имени Гнесиных. Это был отчетный спектакль по «Евгению Онегину».

Вдруг он почувствовал сильный позыв в мочевом пузыре. Сдерживаться уже не было сил. И вот певец хочет взять ноту, делает глубокий вдох… и чувствует, как по ногам растекается тепло.

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