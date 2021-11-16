Ангел или демон: что скрывает за новым имиджем Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин подвергся нападкам хейтеров из-за смены имиджа вскоре после смерти супруги-миллионерши. Таролог Марианна Абравитова раскрыла при помощи карт тайны разительной перемены внешности вдовца.

Певец Прохор Шаляпин подвергся нападкам хейтеров из-за смены имиджа вскоре после смерти супруги-миллионерши Татьяны Дэвис. Таролог Марианна Абравитова специально для 5-tv.ru раскрыла при помощи карт таро тайны разительной перемены внешности музыканта.

После похорон умершей от коронавируса возлюбленной прошло чуть более 40 дней, а 37-летний вдовец, побывавший шатеном и жгучим брюнетом, явил общественности обновленный образ, представ на фото платиновым блондином в кипенно-белом костюме на ярко-красном кресле.

«Просто ангел!» — восхитились фанатки.

«Траура уже нет?» — понедоумевали злопыхатели.

Пользователи сети не могли не заметить, что в новом имидже Шаляпин стал сильно похож на персонажа Брэда Питта, сыгравшего смерть в «Знакомьтесь, Джо Блэк», что кардинально отличается от недавнего образа брюнета, в котором его сравнивали с вампиром из киносаги «Сумерки».

Instagram @shalyapin_official

Некоторые заявили, что нельзя обвинять Прохора в том, что у него нет ни души, ни сердца, а внешние перемены — всего лишь маскировка его настоящей личности.

Психолог Марианна Абравитова увидела в артисте очень глубокого и самодостаточного человека, со скрытыми сильными переживаниями. По ее словам, Шаляпин — невероятный трудоголик, он тратит много энергии, чтобы достигать своих целей, и его жизнь вовсе не напоминает порхание мотылька с цветка на цветок, или с одной возрастной возлюбленной на другую.

«Этот белый ангельский образ — образ обновления, и делает он его не для публики, а для себя: ему хочется обновиться, обнулиться. После смерти супруги он не поставил крест ни на карьере, ни на личной жизни, и с новой энергетикой, аккумулированной силой он продвинется далеко вперед», — пояснила таролог.

Провидица также усмотрела широкие горизонты из-за наличия у Шаляпина особенной кармической карты, раскрывающей, что он — человек успеха, обреченный на фурор как в шоу-бизнесе, так и на любовном фронте.

«Одиноким он никогда не будет и не останется, какие бы перипетии не встречались на его жизненном пути. Рядом с ним всегда будет близкий человек, с которым будет взаимная любовь», — предрекла прорицательница.

Эксперт добавила, что артист — чистый, искренний и открытый человек, просто в это очень сложно поверить, когда вокруг немало нелестных высказываний в его адрес.

«За маской красавца мачо скрывается глубокий человек, способный чувствовать человеческую боль, сострадание и несправедливость. Да и сам в жизни хлебнувший всякого. К сожалению, так устроена жизнь, — вторят психологу пользователи сети.

«Мы в принципе перестали верить людям, а надо возвращаться к человеческим отношениям», — резюмировала таролог Марианна Абравитова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог Гамаюн объяснила смену имиджа Шаляпина психологическими причинами.