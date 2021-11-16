Киндинов назвал причину смерти Даля в 39 лет: «Очень жестоко»

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Анна Павлова
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Выдающегося и талантливого актера сгубила пагубная привычка.

Киндинов назвал причину смерти Даля в 39 лет: «Очень жестоко»

Фото: РИА Новости

Актер Евгений Киндинов рассказал, что на самом деле стало причиной смерти советского артиста Олега Даля. Он не дожил до 40-летия несколько месяцев. Его не стало в 1981 году.

По словам Киндинова, Даль в последние годы стал злоупотреблять алкоголем. Пагубная зависимость сказалась на здоровье знаменитости — организм не выдержал нагрузки и сдался. При этом коллеги пытались уберечь его, отговаривали. Даль раздражался по этому поводу и отталкивал от себя знакомых.

«Эта проблема, как мы знаем, обошлась с ним очень жестоко», — сказал актер в интервью журналисту Борису Корчевникову.

Киндинов отметил, что Даль при жизни был доброжелательным человеком с отличным чувством юмора. Он был открыт для общения и легок на подъем. Его любили и ценили, но нередко он закрывался в себе.

Олега Даря горячо любили в СССР. Его кончина потрясла миллионы поклонников. Его помнят по ролям в таких картинах, как «Мой младший брат», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Земля Санникова» и «Звезда пленительного счастья». Примечательно, что актер отказывал в сотрудничестве многим именитым режиссерам. Так, он отказался от роли Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», инженера Скворцова в картине «Экипаж», не захотел работать с Леонидом Гайдаем и Михаилом Казаковым.

У Даля были проблемы с сердцем, но он продолжал отдавать работе много времени. В 1980-м актер получил роль проектировщика Виктора Свиридова в фильме «Незваный друг» — эта роль стала для Даля последней. Артист умер во сне от остановки сердца.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер менеджер Сильвестра Сталлоне — актер и продюсер Джефф Уолд.

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