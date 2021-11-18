Не понимала, как идти вперед: почему не смогли спасти телеведущую Кристину Асмаловскую

Она умерла в 41 год — и сильный организм вполне мог справиться даже с COVID-19. Но, возможно, сражаться за свою жизнь звезде «Танцев со звездами» не хотелось?

Участница шоу «Танцы со звездами» и ведущая «АБВГДейки» Кристина Асмаловская, недавно умершая из-за коронавируса, незадолго до смерти находилась в тяжелой депрессии — ее подруга Екатерина рассказала журналисту «МК» об ее последних днях.

Девушки дружили еще с учебы в ГИТИСе, хоть и учились на разных направлениях — их отношения длились больше 20 лет.

«До сих пор не могу прийти в себя. Плачу все время, это ужасно. Я сейчас живу в Италии, но с Кристиной я всегда была на связи. Постоянно. Мы общались каждый день. <…> Мы были даже больше, чем просто подруги. Ближе, чем родные сестры. Для меня ее смерть — трагедия», — грустит Екатерина.

Оказалось, что еще до того, как заболеть коронавирусом, Асмаловская находилась в депрессии — говорила подруге, что хотела бы умереть.

«Она все время об этом говорила. Я пыталась ее поддержать, но без толку. Тяжело все это вспоминать. Она не понимала, как идти вперед, чем заниматься. У нее не было достаточно работы, она часто была дома. Но у Кристины были мечты, она хотела стать преподавателем в своей частной школе. Правда, у нее не получилось реализовать эту историю. Возможно, из-за пандемии и всех ограничений. В планах на ноябрь у Кристины намечалась встреча с одним очень известным танцором, который договорился, что она будет преподавать в его школе. Но случилась беда», — рассказала о мечтах звезды ее подруга.

Коронавирус звезда «Танцев со звездами», судя по всему, подхватила в больнице, куда попала с инфекционным заболеванием — но сбежала оттуда через несколько дней. С ковидом ее забирала уже скорая.

«Кристина сообщила, что первый диагноз, который ей поставили, был пульмонит. Потом я пыталась ей несколько раз дозвониться, чтобы узнать о ее состоянии, но на телефон она не отвечала. Потом все же ответила, сообщила, что лежит в маске, с трубкой, в больнице. Но диагноз не назвала, сил что-то рассказывать у нее не было. Только потом ее друг Алексей сообщил мне, что у Кристины был коронавирус», — поделилась Екатерина.

С Алексеем Асмаловская встречалась в течение года. Похоронами же занимается ее и Екатерины общая подруга — маме и папе умершей женщина звонить просто боится. Родители Асмаловской в шоковом состоянии — их лучше сейчас не тревожить.

Ранее 5-tv.ru вспоминал, какой публика запомнила Кристину Асмаловскую — актрису, танцовщицу и учительницу из «АБВГДейки».