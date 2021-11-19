Фото из загоревшейся квартиры, где едва не погибла Марина Хлебникова оказались в распоряжении 5-tv.ru. На снимке запечатлена обуглившаяся кровать с почерневшими от огня пружинам, покрытые копотью стены. Вероятнее всего, как удалось узнать 5-tv.ru, артистка могла уснуть с сигаретой. Из-за этого и произошло возгорание в ее жилище.

5-tv.ru

После пожара певица была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Согласно имеющимся данным, у певицы было диагностировано отравление угарным газом, кроме того у нее имеются ожоги по всему телу.

ЧП произошло вечером в четверг, 18 ноября. Возгорание случилось на втором этаже двухуровневой квартиры певицы на Ратной улице Москвы. Выгорели вещи в жилище на площади в десять квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать в 22:50. Из дома спасли пять человек.

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Известно, что в момент ЧП дома были певица, ее муж и дочь, однако пострадала только Марина Хлебникова. Обстоятельства ЧП выясняются.