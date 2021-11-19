В реанимации: стало известно о состоянии Марины Хлебниковой после пожара

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 005

Заслуженная артистка России была госпитализирована после возгорания в собственной квартире, причиной которого могла послужить непотушенная сигарета.

В реанимации: стало известно о состоянии Марины Хлебниковой после пожара

Фото: globallookpress.com / Evguenii Matveev via Russian Look

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Стало известно о состоянии Марины Хлебниковой после пожара. По информации 5-tv.ru, у заслуженной артистки России диагностировано отравление угарным газом. Кроме того от огня на теле певицы зафиксировано несколько глубоких ожогов, в частности обожжено 20% лица, также голова, грудь и бедра различной степени тяжести. Сейчас звезда эстрады находится в реанимации с ожоговым шоком, за ее жизнь борются врачи. Она в коме.

ЧП произошло в Москве вечером в четверг, 18 ноября. Сообщается, что первой спасателей вызвала дочь артистки — из квартиры спасли пять человек. Серьезно пострадала только сама Хлебникова. Предварительно, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры из сгоревшей квартиры. На них видно, что кровать и личные вещи певицы сгорели дотла. А стены и пол комнаты сильно обуглены. По словам дочери певицы — Хлебникова обычно курила у окна в своей комнате. Но не исключено, что она могла уснуть с тлеющей сигаретой в руках.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сгоревшем жилье Хлебниковой покончил с собой ее первый муж.

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