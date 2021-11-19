Аборт, болезнь, самоубийство мужа и пожар: жизнь Хлебниковой как проклятье

В крайне тяжелом состоянии певица Марина Хлебникова находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По разным данным, она получила ожоги от 20% до 50% тела, отравилась угарным газом, повреждены дыхательные пути, из-за чего врачи ввели ее в кому и подключили к ИВЛ. За жизнь знаменитости идет борьба.

Но если взглянуть на историю Хлебниковой, отличницы, студентки Гнесинки, которая еще во время учебы вышла на большую сцену, человека, которого близкие неизменно зовут образцом верности и порядочности, на ум придет одна мысль — вся ее судьба была борьбой с трагическими обстоятельствами.

Первый роковой поступок. Аборт.

Первым супругом Марины Хлебниковой стал музыкант — бас-гитарист Антон Логинов. Вместе пара прожила десять лет, но и после развода бывшие сохранили теплые отношения. Логинов безумно любил певицу, в своей предсмертной записке он назвал ее главной женщиной своей жизни. Но об этом позже.

Первым поступком, о котором артистке пришлось горько сожалеть в будущем, стал аборт. Близкие полагали, что избавиться от ребенка ее мог уговорить продюсер Бари Алибасов, который взял под крыло начинающую исполнительницу. Логинов простил жене это решение, а когда она забеременела во втором браке, отговорил от повторной ошибки и приехал в роддом поддержать любимую даже раньше законного супруга.

«Не вини себя и оплати интернет»

Спустя много лет после развода, в 2017-м, бывший муж Хлебниковой перенес инсульт, после которого был не в состоянии за собой ухаживать. Заботу о нем взяла на себя певица — поселила к себе и помогала во всем до рокового дня, когда обнаружила мертвым. Не выдержав своей беспомощности, Логинов свел счеты с жизнью. В записке напомнил, что нужно оплатить интернет, попросил не винить себя и в последний раз признался в любви.

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Дно бокала

После трагедии Хлебникова пережила нервный срыв, начала стремительно худеть, стала сама на себя непохожей и весила около 40 килограммов. Стали поговаривать, что горе заливает спиртным. Звезда 90-х слухи опровергала, заявляя, что борется с неизлечимым недугом, но каким именно, не говорила. Стоит отметить, после пожара в крови артистки был обнаружен алкоголь, по данным прессы, от 0,45 до одного промилле — внушительная доза, сопоставимая с целой бутылкой крепкого. Обгоревшее лицо и предположение, что первым огонь охватил ложе знаменитости, говорят в пользу версии о сне с непотушенной сигаретой в руках после употребления. Но пока это лишь версии.

Кидала

Несмотря ни на что исполнительница продолжала выступать, не успевая порой хотя бы раз в год отдохнуть. Еще одно несчастье случилось с ней по вине второго, тоже теперь бывшего мужа, от которого Хлебникова родила единственную дочь Доминику. Михаил Майданич «кинул» на большие деньги акционеров «МДМ-Банка», в числе которых был продюсер Иосиф Пригожин, только он потерял около полумиллиона долларов. Майданич получил свой срок, Хлебникову никто и ни в чем не обвинил, в интервью 5-tv.ru Пригожин говорил о ней очень уважительно и сочувственно, не вспомнив о былых проблемах.

Карьера под откос

Расследование, хоть и коснулось исполнительницы лишь косвенно, оказало свое влияние на карьеру. С 2005-го по 2021-й длилась пауза между шестым и седьмым альбомами певицы. Это время проблем со здоровьем, сплетен и склок, тяжелых утрат и бесконечных переживаний. Но Хлебникова выдержала все: строила планы, работала, записывала песни, ухаживала при этом за пожилыми родителями, учила дочь в Великобритании, отдавала все силы близким. Но, как подметил Иосиф Пригожин в беседе с 5-tv.ru, в честной и скромной артистке не было стремления растить популярность за счет скандалов, романов, адюльтеров, неожиданного ню и других «трюков» современных звезд. Не было у нее и пробивных продюсеров — тех, которые «зажигают» звезды первой величины.

Instagram @marina_hlebnikova_official

В интервью Марина Хлебникова всегда говорила, что будет сражаться за место под Солнцем, несмотря ни на что, сколько сможет.

«Антон (Логинов. — Прим. ред.) хотел бы, чтобы я жила. Очень хочется дождаться внуков и петь им колыбельные на ночь», — мечтала она.

Спустя много лет после развода певица спросила бывшего супруга, почему он не боролся за нее и допустил развод. Тот ответил, что желал только счастья, пусть и в объятиях другого мужчины. Артистка сочла это сильным поступком, ведь не каждый готов пожертвовать своим благом ради любимого человека. После смерти Логинова, посвятившего ей всего себя, Хлебникова не могла даже вообразить, что в мире найдется еще один столь искренний и преданный ей человек. Но судьбе показалось, что на долю артистки пришлось недостаточно ударов.

Опаленная огнем

Пожар в доме Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Пламя вспыхнуло в комнате, в которой спала артистка. Как пишет Газета.ру, в результате происшествия пострадал еще один человек, троих спасатели вывели из квартиры невредимыми. Поклонники и коллеги молятся за ее выздоровление, но смогут ли они узнать ее после того — большой вопрос. У звезды сильно обгорело лицо, голова и руки, а также грудь, живот и бедра. Фанаты верят в исцеление кумира и надеются еще не раз услышать со сцены: «Солнышко мое, вставай!» или хотя бы узнать, что она поет внукам колыбельные.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, коллега Марины Хлебниковой по сцене Дмитрий Чижов рассказал, могла ли певица устроить пожар под действием алкоголя.