Коллега Хлебниковой рассказал, могла ли певица устроить пожар, будучи пьяной

Коллега певицы Марины Хлебниковой по творческому цеху Дмитрий Чижов уверен — причиной пожара в ее доме и госпитализации в тяжелейшем состоянии не мог оказаться алкоголизм. В то, что в опьянении артистка могла спровоцировать такое происшествие, исполнитель не верит. По словам Чижова, он много гастролирует и выступает вместе с Хлебниковой, но никогда не видел ее даже выпившей, не то что бесконтрольно пьяной.

«Мы с ней были в поездке и вернулись позавчера. Ничего, никаких проблем не было вообще, несколько концертов прекрасных. Все тихо и спокойно… Мы поем эту „Чашку кофию“ вместе на концертах, и вообще ничего этого нет, о чем пишет желтая пресса. Вообще ничего. Она выглядит немножко болезненно, может быть, но у нее там есть медицинские вопросы, почему она так выглядит. Но не алкоголизм», — заявил певец.

Как отметил Чижов, он знаком со статьями, в которых рассказывается о пристрастии Хлебниковой к рюмке, однако доказательств тому не знает.

«Я последний, кто с ней, наверно, из артистов взаимодействовал в творческом, в концертном плане. Могу вообще сказать, что все нормально. Я слышал эти истории. Я ее вообще никогда какую-то там пьяную не видел. Никогда. Слухи такие ходили, наверно, факты какие-то были, но не на моих глазах», — добавил артист.

По словам Дмитрия Чижова, у Хлебниковой были серьезные творческие планы, в последнее время она много и усердно работала — записала новую песню «Нева» о Петербурге, при этом успевала ухаживать за пожилыми родителями. Едва ли, полагает коллега, певица могла позволить себе часто выпивать в таком ритме жизни.

В настоящий момент Марина Хлебникова подключена к аппарату ИВЛ и находится в коме. Она была госпитализирована после пожара в собственной квартире с ожогами 20% лица, головы, груди и бедер разной степени тяжести. За жизнь заслуженной артистки РФ борются врачи. ЧП произошло 18 ноября, пострадала только певица, еще пятерых спасли сотрудники экстренных служб. Комната исполнительницы выгорела дотла. Ее дочь рассказала, что мать перед пожаром курила у окна, не исключено, что непотушенная сигарета и стала причиной возгорания. Также рассматривается версия о коротком замыкании.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сгоревшем жилье Хлебниковой покончил с собой ее первый муж.