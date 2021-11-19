Пригожин о крахе карьеры Хлебниковой: «Если артист зажигается, это кому-то нужно»

Продюсер рассказал, насколько трудно артистам добиваться признания и объяснил, почему пострадавшей накануне в пожаре певице так и не удалось выбиться в звезды первой величины.

Стать звездой первой величины у певицы Марины Хлебниковой не получилось из-за неспособности угождать публике скандалами и отсутствия наглых и пробивных продюсеров. Такое мнение в интервью 5-tv.ru высказал как никто осведомленный о законах шоу-бизнеса Иосиф Пригожин.

Вчера вечером артистку настигла беда — она сильно пострадала при пожаре в собственной квартире, за ее жизнь сейчас борются врачи. На фоне происшествия в прессе заговорили не только об охватившем дом исполнительницы огне, но и о ее творческой и человеческой судьбе. Припоминаются сплетни об алкоголизме певицы, ее личные трагедии и постепенно угасшую карьеру. Почему заслуженную артистку России помнят по одной только «Чашке кофию»?

«Я желаю ей скорейшего выздоровления. Она хорошая девушка, порядочная, умная. Порядочным очень сложно бороться — порядочным, честным, чистым. Без скандалов, без хайпа тяжело двигаться, просто невозможно практически. Новые герои и люди, молодежь особенно — надо их все время в чем-то удовлетворять, какие-то пирожки-печенюшки все время давать. Ну у нее нет, например, таких возможностей или сил, или окружения», — сказал продюсер.

По словам продюсера, артисту очень трудно подобрать «цепляющий» репертуар. И это касается не только Хлебниковой. При этом выпускать новые композиции для успеха надо буквально одну за другой, да чтоб все — хиты! Это невероятные усилия, бешеный темп работы с определенной долей наглости, дерзости. Не каждый так может в силу своего характера.

Как отметил Пригожин, во времена его молодости к артистам относились более уважительно, нежели сейчас. В каждом доме были пластинки известных музыкантов, к пожилым, отслужившим на сцене, относились с почтением. Сегодня же главная цель — хайп, и в погоне за сенсацией звезды идут на все, лишь бы о них говорили, порой оказываясь на грани приличного, дозволенного и в принципе честного.

«Очень трудно бороться с сегодняшней конструкцией индустрии. Мы все никому не нужны… Все передергивается. В контексте Марины — она человек скромный, воспитанный, ей, наверно, было очень сложно в этой среде вращаться. Нужен такой наглый, как я, который будет бегать за своего артиста с утра до ночи с факелом и все время что-то поджигать. Если артист зажигается, от это кому-то нужно. Если он горит, то это кому-то нужно. Все составляющие должны быть у каждого человека», — считает продюсер.

Почему Марина Хлебникова не стала такой же популярной, как Валерия?

По словам Пригожина, в любые времена в больших звезд исполнителей превращала именно команда менеджеров. В пример он привел свою супругу Валерию. Чтобы певица всегда была на слуху, муж буквально горы сворачивает каждый день, а сама она постоянно участвует в съемках разных проектов, создает коллаборации с молодыми знаменитостями, покоряет соцсети. Подъем в семь утра — и снова на войну, на битву за популярность.

«Для того чтобы быть кем-то в индустрии сегодня, нужно постоянно искать, нельзя уставать даже — как только перестаешь крутить педали велосипеда, ты падаешь. Когда вы хотите, чтобы ваша свеча горела, ее кто-то должен зажечь», — добавил Пригожин.

Продюсер уверен, что в одиночку бороться даже не трудно, а почти бессмысленно, особенно сегодня, в мире, где главенствует онлайн-пространство. Внешне, подчеркнул бизнесмен, жизнь звезд всегда яркая, красивая, нарядная, но ради этого лоска биться приходится за каждого зрителя. Такое время. И эту битву Марина Хлебникова или не осилила, или не стала пытаться осилить.

Иосиф Пригожин очень уважительно говорит о певице, хотя в истории их знакомства есть и темная сторона. Более 15 лет назад муж Валерии, как сам рассказывал Eg.ru, «попал на 500 штук баксов» из-за бывшего супруга Хлебниковой. Продюсер рассказал, что Михаил Майданич «кинул» его и других акционеров «МДМ-Банка», имевших неосторожность вложиться в проект «Фабрика развлечений», и пропал. Позже он отбыл срок за свои махинации. Но, видимо, с Мариной Хлебниковой Пригожин инцидент никак не связывает, в разных интервью он отмечал, что вычеркнул неудачный опыт из памяти и просто живет дальше, на артистку зла не держит.

Пожар в доме заслуженной артистки РФ Марины Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Огнем была охвачена комната, в которой спала певица, в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением продуктами горения она была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, врачи подключили ее к аппарату ИВЛ — состояние крайне тяжелое.

Одной из первых версий причин случившегося рассматривалось короткое замыкание. Позже заговорили о неосторожном обращения с огнем при курении. Кроме того, по информации 5-tv.ru, в крови Хлебниковой был обнаружен алкоголь. Исполнительнице снова припомнили сплетни о пристрастии к спиртному, мол, сама виновата, но поклонники, как пишет dni.ru, защищают ее и молятся о скорейшем выздоровлении.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, коллега Марины Хлебниковой по сцене Дмитрий Чижов рассказал, могла ли певица устроить пожар в состоянии опьянения.