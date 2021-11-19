Вся усыпана цветами: Евгений Папунаишвили показал могилу телеведущей Асмаловской

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Мадлена Гришина
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Хореограф не может прийти в себя из-за внезапной смерти коллеги по проекту «Танцы со звездами».

Вся усыпана цветами: Евгений Папунаишвили показал могилу телеведущей Асмаловской

Фото: Facebook / Asmalovskaya Kristina

Известный хореограф и бессменный участник шоу «Танцы со звездами» Евгений Папунаишвили показал, как выглядит могила недавно умершей 41-летней ведущей детской программы «АБВГДейка» Кристины Асмаловской.

«Пусть земля тебе будет пухом, Кристиночка», — подписал он фото в Instagram-аккаунте.

Instagram @e_papunaishvili

Судя по снимку, могила ведущей на Троекуровском кладбище вся усыпана цветами от коллег и знакомых. Временно установлен деревянный крест. А на фото улыбающаяся Асмаловская, какой ее и запомнит Папунаишвили. 

«Кристиночка, ты одна из немногих в мире танцев, кого я всегда был счастлив видеть. Сколько мы общались, смеялись, поддерживали друг друга во всем. Ты была очень доброй и всегда несла в мир свет и тепло», — отметил он.

О смерти Кристины Асмаловской стало известно несколько дней назад. Изначально причиной смерти указывали тяжелые последствия от коронавирусной инфекции. Однако 5-tv.ru выяснил, что настоящей причиной стал цирроз печени. Она страдала от затяжной депрессии на фоне длительного злоупотребления алкоголем. По словам подруги ведущей, ее угнетало отсутствие работы и из-за этого частое нахождение дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер Игорь Савочкин.

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