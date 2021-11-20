Вирусолог Альтштейн назвал штамм COVID, после которого все закончится
«Дельта»-штамм может стать пиковым в эволюции коронавируса, считает ученый.
Фото: ТАСС / Ben Birchall
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус достиг пика патогенности. По его словам, «дельта»-штамм является высшей точкой развития вируса, и ученым стоит сосредоточиться на способах лечения именно этого штамма. Такое мнение он выразил в интервью URA.RU.
«Я думаю, что „дельта“-вирус, который сейчас распространен, это, может быть, верх совершенства этого вируса, и дальше он на этом уровне будет поддерживаться. Может, дальше будет уменьшаться, и его патогенность будет постепенно уменьшаться», — сказал вирусолог.
Он добавил, что в последующем патогенность штамма, по всей видимости, снизится, так как COVID приспособился к человеческой популяции.
Предположение ученого поддержал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. Он подчеркнул, что на заре своего появления вирус обычно «злее», но постепенно его сила убывает. Однако говорить однозначно, что после «дельты» не будет иного, более опасного штамма, преждевременно считает он.
«Я вполне понимаю, почему Анатолий Давидович так считает, потому что, действительно, хочется в это верить, и я тоже с удовольствием соглашусь, если так будет. Но с другой стороны мы должны быть готовы, что будет что-то и более серьезное», — отметил он.
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