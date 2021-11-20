Перед пожаром Хлебникова умоляла магов изгнать из квартиры приведение
Звезда эстрады годами пыталась избавиться от «страшного человека». Кто он и зачем пришел — артистка даже не догадывалась.
Фото: globallookpress.com / Natalia Shakhanova
Певица Марина Хлебникова, получившая страшные ожоги при пожаре в квартире, несколько лет пыталась изгнать из жилища «пугающего человека». Звезда приводила в дом магов, чародеев и экстрасенсов. Неужели «мужчина в черном» так и не ушел? Может, он и является истинной причиной ЧП?
Впервые о сущности, якобы проживающей в квартире, Хлебникова рассказала в 2011 году. Она намекала: с ней постоянно происходят какие-то странности. Зачастую звезда «видела» указанного «пугающего человека» только со стороны, и он быстро «испарялся». Но это, видимо, вызывало колоссальные переживания.
«Этот человек пугающий, потому что я его не знаю. Он всегда находится вполоборота, и всегда закрыто лицо», — цитировал напуганную звезду эстрады РЕН ТВ.
Неизвестный, по словам Марины Хлебниковой, являлся к ней постоянно. Ни чудодейственные обряды магов, ни простые человеческие мольбы уйти не помогали. Как вдруг! В 2018 году при странных обстоятельствах в «жуткой квартире» погиб муж певицы. Являлся ли после трагедии «страшный мужчина в черном» или нет — неизвестно. Но факт остается фактом — в жилище артистки продолжают случаться происшествия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженную артистку России Марину Хлебникову госпитализировали накануне после страшного пожара в московской квартире. У исполнительницы хита «Чашка кофию» диагностировали ожог лица III степени — от прежней красоты совсем ничего не осталось. Пострадало также тело звезды. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, в искусственной коме. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ.
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