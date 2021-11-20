Иммунодепрессия: Пульмонолог объяснил, почему прививка не спасла Гаркалина

|
Надежда Квашенко
1 179

Пульмонолог Сергея Пурясев прокомментировал смерть от COVID-19 вакцинированного Гаркалина

Иммунодепрессия: Пульмонолог объяснил, почему прививка не спасла Гаркалина

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
Вакцина от COVID-19

На фоне тяжелого течения инфекции у актера отказали все органы и начался сепсис.

Несколько недель вся страна с тревогой следила за состоянием попавшего в реанимацию с коронавирусом народного артиста России Валерия Гаркалина. Родные и коллеги до последнего надеялись, что произойдет чудо и 67-летний актер победит болезнь, но этого не случилось. 

Звезда отечественного кинематографа скончался рано утром 20 ноября. На фоне тяжелого течения инфекции у него отказали все органы, начался сепсис.

Между тем, известно, что Гаркалин был привит от COVID-19, однако, как рассказывала его дочь Ника, в результате вакцинации защитные антитела так и не выработались.

По словам врача-пульмонолога Сергея Пурясева, случай всенародно любимого артиста очень редкий.

«Если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев», — рассказал эксперт KP.RU.

У актера могла быть так называемая «иммунная депрессия» из-за целого «букета» сопутствующих заболеваний. Гаркалин действительно в прошлом перенес несколько инфарктов, был в коме и также имел вредные привычки.

«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», — рассказал пульмонолог.

Кроме того, негативным образом на здоровье знаменитости сказывался бешеный ритм жизни — съемки, работа в театре, преподавание в ГИТИСе. Он всюду успевал, но работал буквально на износ, что недопустимо в его возрасте.

По словам врача, вакцинация одним из наиболее эффективных способов защититься от опасной инфекции. Однако прививка не исключает других мер профилактики коронавируса. Следует соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и носить маски.

Народный артист РФ Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Организм знаменитости не справился. Последние недели Гаркалин провел под аппаратом ИВЛ в состоянии комы. Он так и не пришел в себя.

Прощание с актером состоится 23 ноября в 11.00 в учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Ранее 5-tv.ru рассказал, кому достанется наследство покойного Валерия Гаркалина.

Тема:
Вакцина от COVID-19
20 нояб
Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников: «Губят людей»
19 нояб
Инфекционист раскрыл, чем чаще всего будут болеть россияне зимой
19 нояб
Канцлер Австрии заявил о введении национального локдауна из-за COVID-19
19 нояб
Как раньше не будет: проверку QR-кодов могут доверить только «Госуслугам»
19 нояб
Актуальные вопросы о COVID-19. Прямая трансляция пресс-конференции
19 нояб
В рамках испытаний детской версии «Спутник V» привились уже 400 подростков
19 нояб
QR-коды в России могут стать вторыми паспортами
18 нояб
Мать Ольги Бузовой мучается от последствий коронавируса
18 нояб
Золушку в Нижегородской области не пустили на бал без QR-кода
17 нояб
«Иммунная депрессия»: Попова призвала переболевших COVID-19 привиться от гриппа
+2° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.76
0.16 82.58
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:47
Паническая атака: Бородина объяснила слабое выступление в «Ледниковом периоде»
20:25
Горы, интернет и небеса: что известно о Патриархе Кирилле
20:08
«Она такая сладкая. Не могу!» — дочь министра обороны РФ показала лицо своей малышки
19:47
Названы три горячие точки Европы с высокой вероятностью большой войны
19:28
Иммунодепрессия: Пульмонолог объяснил, почему прививка не спасла Гаркалина
19:10
Все сгорело: в НИИ Склифосовского призвали сдать кровь для Марины Хлебниковой

Сейчас читают

Пластический хирург оценил тяжесть ожогов на лице Марины Хлебниковой
Выбрал не ту болезнь: врач о шансах Саакашвили «сыграть» Вернике и не сесть
Затапливала много раз: что говорят о Марине Хлебниковой соседи
Нумерология любви: Как по дате рождения определить совместимость с партнером

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа