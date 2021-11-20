Иммунодепрессия: Пульмонолог объяснил, почему прививка не спасла Гаркалина

На фоне тяжелого течения инфекции у актера отказали все органы и начался сепсис.

Несколько недель вся страна с тревогой следила за состоянием попавшего в реанимацию с коронавирусом народного артиста России Валерия Гаркалина. Родные и коллеги до последнего надеялись, что произойдет чудо и 67-летний актер победит болезнь, но этого не случилось.

Звезда отечественного кинематографа скончался рано утром 20 ноября. На фоне тяжелого течения инфекции у него отказали все органы, начался сепсис.

Между тем, известно, что Гаркалин был привит от COVID-19, однако, как рассказывала его дочь Ника, в результате вакцинации защитные антитела так и не выработались.

По словам врача-пульмонолога Сергея Пурясева, случай всенародно любимого артиста очень редкий.

«Если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев», — рассказал эксперт KP.RU.

У актера могла быть так называемая «иммунная депрессия» из-за целого «букета» сопутствующих заболеваний. Гаркалин действительно в прошлом перенес несколько инфарктов, был в коме и также имел вредные привычки.

«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», — рассказал пульмонолог.

Кроме того, негативным образом на здоровье знаменитости сказывался бешеный ритм жизни — съемки, работа в театре, преподавание в ГИТИСе. Он всюду успевал, но работал буквально на износ, что недопустимо в его возрасте.

По словам врача, вакцинация одним из наиболее эффективных способов защититься от опасной инфекции. Однако прививка не исключает других мер профилактики коронавируса. Следует соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и носить маски.

Народный артист РФ Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Организм знаменитости не справился. Последние недели Гаркалин провел под аппаратом ИВЛ в состоянии комы. Он так и не пришел в себя.

Прощание с актером состоится 23 ноября в 11.00 в учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС).

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