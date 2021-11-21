Задержаны попавшие в ДТП при перевозке убитого под Петербургом

Потерявшие тело убитого бизнесмена трое мужчин на трассе под Петербургом задержаны правоохранителями. По информации 5-tv.ru, дело передано в ведение Следственного комитета, куда в ближайшее время их доставят на допрос.

Предварительно, убийство 50-летнего бизнесмена Аркади Казиняна произошло в одном из гаражных кооперативов Северной столицы. Подозреваемые намеревались его тело вывезти в лес и закопать, но произошло непредвиденное. Автомобиль с трупом в багажнике попал в ДТП ранним утром на трассе недалеко от деревни Керро в Ленинградской области. Перепуганные преступники бросились наутек.

Приехавшие на вызов об аварии сотрудники ГИБДД обнаружили выпавшее из машины тело Казиняня с перерезанным горлом, а в помятом авто — веревку и лопаты.

Расследование убийства продолжается.