«Вы просто меня убили»: Кара о смерти Нины Руслановой

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 2 159

Юрий Кара рассказал о характере умершей Нины Руслановой и работе с ней

Фото, видео: ТАСС / Куров Александр; 5-tv.ru

Тема:
Умерла Нина Русланова

Режиссер отметил: из жизни ушла во всех смыслах уникальная женщина.

Известный режиссер, актер и продюсер Юрий Кара не смог сдержать эмоций, услышав о смерти Нины Руслановой. В беседе с 5-tv.ru он рассказал о работе со звездой и признался: из жизни ушла во всех смыслах уникальная женщина - необычайно талантливая и с большой душой.

«Вы просто меня убили. На самом деле я очень любил этого человека, гениальную актрису, с которой связано начало моей кинематографической жизни. Она гениально сыграла в фильме «Завтра была война», за что получила «Нику». Поразила меня. Это редчайшая, гениальнейшая актриса, именно русский характер, она могла сыграть буквально все. Это был очень сильный человек, правильный, мощный, честный. <…> На таких женщинах держится русская земля», - отметил Кара. 

Нина Русланова скончалась 21 ноября после продолжительной болезни. За годы карьеры Нина Русланова сыграла более 150 ролей в различных фильмах. Наиболее известна она по картинам «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Будьте моим мужем» и «Кин-дза-дза».

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