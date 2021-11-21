«Вы просто меня убили»: Кара о смерти Нины Руслановой

Режиссер отметил: из жизни ушла во всех смыслах уникальная женщина.

Известный режиссер, актер и продюсер Юрий Кара не смог сдержать эмоций, услышав о смерти Нины Руслановой. В беседе с 5-tv.ru он рассказал о работе со звездой и признался: из жизни ушла во всех смыслах уникальная женщина - необычайно талантливая и с большой душой.

«Вы просто меня убили. На самом деле я очень любил этого человека, гениальную актрису, с которой связано начало моей кинематографической жизни. Она гениально сыграла в фильме «Завтра была война», за что получила «Нику». Поразила меня. Это редчайшая, гениальнейшая актриса, именно русский характер, она могла сыграть буквально все. Это был очень сильный человек, правильный, мощный, честный. <…> На таких женщинах держится русская земля», - отметил Кара.

Нина Русланова скончалась 21 ноября после продолжительной болезни. За годы карьеры Нина Русланова сыграла более 150 ролей в различных фильмах. Наиболее известна она по картинам «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Будьте моим мужем» и «Кин-дза-дза».