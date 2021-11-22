Опубликовано одно из последних фото Валерия Гаркалина

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Анна Павлова
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Незадолго до трагической кончины артист поставил спектакль на сцене Драматического театра имени Пушкина — постановку высоко оценили зрители.

Опубликовано одно из последних фото Валерия Гаркалина

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

В сети появилась одна из последних фотографий артиста Валерия Гаркалина, сделанная незадолго до смерти. Снимок опубликовала журналистка Алла Буловинова на своей странице в Facebook.

Артист запечатлен в черной рубашке на фоне древнего храма Иоанна Богослова в Бронной слободе — он печально улыбается, глядя в объектив камеры. Гаркалин только представил публике спектакль «У каждого свои недостатки» в Драматическом театре имени Пушкина. Постановка прошла на высшем уровне, публика долго рукоплескала режиссеру и артистам.

«Последнее фото, сделанное 18 августа 2021 на выходе по окончании спектакля у служебного входа театра Пушкина… Светлая память», — написала Буловинова под постом.

Facebook @bulovinovaalla

Для многих смерть звезды фильма «Ширли-Мырли» стала неожиданностью. Он умер из-за осложнений после коронавируса. Известно, что у актера были хронические заболевания, в частности, он страдал сердечной недостаточностью. Ситуацию усугубило обширное поражение легких. Народного артиста России не стало ранним утром 20 ноября 2021 года.

Прощание с Гаркалиным состоится 23 ноября в 11:00 в учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС), где он преподавал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется наследство покойного Гаркалина.

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