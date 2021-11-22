Угрожает некроз: сможет ли пострадавшая в пожаре Марина Хлебникова снова петь

Ожог дыхательных путей привел к серьезному повреждению трахеи и бронхов певицы.

Пострадавшая в пожаре певица Марина Хлебникова все еще в тяжелом состоянии. Накануне ее отключили от аппарата ИВЛ и она начала дышать сама. Впрочем, говорить о положительной динамике пока стоит с осторожностью.

Самое опасное в диагнозе артистки — ингаляционное поражение. Все зависит от того, в каком состоянии находятся ее трахея и бронхи. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru научный сотрудник, пульмонолог МОНИКИ имени Владимирского Алексей Никишенков рассказал, сможет ли после ожогов Хлебникова петь и какие необратимые последствия могут наступить.

По словам медика, вероятность того, что певица вернется на сцену, зависит от тяжести повреждения голосовых связок.

«Если голосовые связки сильно повреждены, то, вероятно, голос может или сильно огрубеть, или не вернуться. А если связки не сильно повреждены, что, конечно, сомнительно, то голос может восстановиться. Ожог дыхательных путей — это очень тяжелая травма», — подчеркнул эксперт.

Никишенков отметил — особо опасны повреждения, когда они проникают глубоко в ткань.

«Места наибольшего повреждения подвергаются некрозу, то есть отмиранию, и потом с течением времени понемногу эпитализируются, то есть восстанавливаются. На это уходит достаточно много времени — около месяца-двух», — сказал он.

В месте повреждения образуются некротизированные ткани, гной. Чтобы убрать омертвевшие частицы, как утверждает специалист, нередко пациентам требуется проведение бронхоскопии, санации трахиобронхиального дерева — так называется лечебная мера, позволяющая устранить скопление слизи на пораженных бронхах.

«Бывают проблемы, когда из-за глубокого повреждения дыхательные пути могут станазироваться в этом месте — просвет бронх или трахеи может начать сужаться. В этом случае врачи в зависимости от степени сужения могут прибегать к хирургическим операциям», — объяснил пульмонолог.

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